FOTO Josip i Zoran Škorić izašli iz Remetinca jer su ispitani svi svjedoci

Malo više od mjesec dana prošlo je od njihova uhićenja i pritvaranja, a sada su njih dvojica Josip Škorić, bivši čelni čovjek Hrvatskih cesta i njegov rođak Zoran Škorić, koji je na čelu Osijek Koteksa, izašli iz Remetinca. Istražni zatvor im je bio određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a ukinut je nakon što su svjedoci čije je ispitivanje predloženo u odnosu na njih, ispitani. U Remetincu do daljnjeg ostaje njihova suosumnjičenica Sanda Bajtl, jer još nisu ispitani svjedoci koji se odnose na nju.

Njihovo uhićenje izazvalo je dosta bure u javnosti, zbog činjenice da su prije uhićenja ostavke dali Josip Škorić i Sanda Bajtl, pa se danima polemiziralo jesu li bili upozoreni da će biti uhićeni. Ona je otišla s čela vlastite tvrtke, a Škorić s čelne pozicije u Hrvatskim cestama. No nakon što je završio u Remetincu, uzeo je godišnji odmor, pa će sada zanimljivo biti vidjeti hoće li se vratiti u Hrvatske ceste u kojima je prije uhićenja bio zaposlen.

USKOK sumnjiči Zorana Škorića da je svom rođaku Josipu Škoriću davao mito svom kako bi Osijek Koteks dobio poslove s Hrvatskim cestama. Događalo se to od veljače 2023. do veljače 2024., kada su se, kako se sumnja, Zoran Škorić i Sanda Bajtl dogovorili da će Josipu Škoriću dati novčanu nagradu. On je, kako se sumnja, za uzvrat, trebao dodijeliti poslove Osijek Koteksu, koji je pak za podizvođača radova planirao uzeti tvrtku Sande Bajtl.

Radilo se o izradi bukobrana prilikom rekonstrukcije ceste između Baćin Dola i Rešetara i taj je posao trebao ići preko javne nabave, a vrijednost mu je procijenjena na nešto malo više od šest milijuna eura. Kada je javna nabava raspisana, u veljači 2023. Hrvatske ceste su dobile dvije ponude. Prema neslužbenim informacijama osim Osijek Koteksa, ponudu je poslao i Strabag, a obje su ponude bile nešto više od osam milijuna eura. No ona Osijek Koteksa je ipak bila nešto niža. Nakon toga su, prema neslužbenim informacijama, Hrvatske ceste osigurale povećanje vrijednosti javne nabave, a to povećanje cijena se, prema neslužbenim informacijama, do centa poklopilo s ponudom koju je poslao Osijek Koteks. Koji je i dobio posao, dok je tvrtka Sande Bajtl od Osijek Koteksa, kao podizvođač radova dobila posao na postavljanju bukobrana u vrijednosti 700.000 eura. Odluku da se poveća vrijednost javne nabave, ali i da se posao dodijeli Osijek Koteksu, je kako se sumnja, potpisao Josip Škorić.

Škorići su slično, kako se sumnja, napravili i u srpnju 2023. Ovaj put se radilo o izgradnji bukobrana na osječkoj obilaznici, i tada su Hrvatske ceste u postupku javne nabave tražili izvođače za posao čije je vrijednost bila oko dva milijuna eura. I taj put su stigle dvije ponude, izabrana je ona Osijek Koteksa, koji je pak kao podizvođačima radova vrijednih 1,5 milijuna eura uzeo tvrtku Sande Bajtl.