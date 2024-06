Traži se tajnica koja je plaćeni ubojica: Pokušala atentat, u ključnom trenutku zaglavio joj se pištolj

Objavljene su prve fotografije Aimee Betro (44), žene za koju je sud zaključio da je bila upletena u neuspjeli atentat u Birminghamu. Vjeruje se da je Betro plaćena ubojica razotkrivena kada joj se pištolj zaglavio tijekom pokušaja atentata. Sud u Velikoj Britaniji naveo je kako je ona poslana da ubije vlasnika butika s odjećom po nalogu njegovih rivala. Aimee Betro ranije je radila kao administratorica bejzbolske momčadi Milwaukee Brewers. Još uvijek je na slobodi te je u tijeku međunarodna potraga.

Smatra se da je Betro došla u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Amerike 22. kolovoza 2019. i odsjela u hotelima diljem Manchestera, Derbyja, Londona, Brightona i Birminghama. Ona je navodno obukla hidžab te pokušala ustrijeliti muškarca 7. rujna 2019. godine. Nakon što joj se pištolj zaglavio, pobjegla je. Kasnije se vratila taksijem te ispalila tri hica na posjed, piše Mirror.

Dva dana nakon neuspješnog naručenog ubojstva, odletjela je natrag u SAD. Policija je rekla da se za njome još uvijek traga, a nije optužena ni za jedan drugi pokušaj ubojstva. Muškarac koji je naručio ubojstvo i njegov sin proglašeni su krivima zbog zavjere za ubojstvo.

US ‘hitwoman’ disguised in hijab was foiled when her gun jammed, UK court hears https://t.co/DjxywhWwyZ