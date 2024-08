Još traje potraga za mladim Britancem: 'Pao je u more s visine preko 30 metara'

Potraga za mladim Britancem, koji je u petak rano ujutro pao s kruzera kod Jabuke, i dalje traje. Iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru potvrdili su da će akcija trajati do daljnjega. "Ne znamo kakvo je stanje mladića koji je pao u more, ali s obzirom na to da je mlad moguće je da bi mogao preživjeti i duže. Nadamo se pozitivnom ishodu, ne želimo uopće razmišljati negativno", rekao je Marin Keko, koordinator u Nacionalnoj središnjici za traganje i spašavanje na moru, za HRT.

"Čovjek je pao u more s visine preko 30 metara, možda je došlo do ozljede pri padu. Budući da je temperatura mora 24 stupnja, to nam omogućuje da potragu produžimo na bar 12 sati i više. Preživljavanje je u tim uvjetima više od 12 sati, a potraga ide dvostruko dulje, bar 24 sata", navodi Radovan Linić, koordinator u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

Podsjetimo, Ministarstvo obrane (MORH) izvijestilo je jučer kako su brod Obalne straže i avion HRZ-a iz sastava Obalne straže uključeni u akciju traganja za nestalom osobom na zahtjev Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture također je izvijestilo kako se intenzivna akcija koordiniranog traganja za nestalom osobom s putničkog broda provodi u širem području viškog arhipelaga, uz angažman pomorskih i zračnih jedinica.

"Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC) koordinira akciju traganja i spašavanja za nestalom osobom u moru viškog arhipelaga, koja je pokrenuta jutros, 9. kolovoza u 05.00 sati, nakon zaprimanja dojave zapovjednika putničkog broda tijekom plovidbe nedaleko otočića Jabuka, iz smjera Dubrovnika prema Zadru. Sukladno uspostavljenom planu akcije traganja i spašavanja, u potrazi za mlađim državljaninom Ujedinjenog Kraljevstva u akciju traganja uključene su Lučka kapetanija Split, Ispostava lučke kapetanije u Hvaru, zatim Obalna straža RH sa brodom i zrakoplovom, kojim se pretražuje područje nestanka te službenici iz Postaje pomorske i aerodromske policije u Zadru. U traganje za nestalim angažirane su i posade putničkih brodova 'EXPLORER OF THE SEAS', 'AF MARINA' i 'OLYMPOS SEAWAYS' te vlasnici privatnih brodica, koji su se svojevoljno priključili akciji", istaklo je jučer Ministarstvo.