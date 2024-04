Još niste zamijenili kune u eure? HNB ima važnu obavijest

Hrvatska narodna banka priopćila je da je promijenila lokaciju za zamjenu gotovog novca. "Hrvatska narodna banka će, nastojeći unaprijediti kvalitetu usluge zamjene gotovog novca, od 15. travnja 2024. sve aktivnosti zamjene kune u euro obavljati na novoj adresi: Ulica Nikole Jurišića 17, Zagreb. Radno vrijeme šaltera za zamjenu novca bit će od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30", javljaju.

Iz HNB-a podsjećaju na to da, uz osobni dolazak u Hrvatsku narodnu banku, postoji i mogućnost dostave gotovog novca na zamjenu putem poštanskih usluga do iznosa od 15.000,00 kuna, i to na osobnu odgovornost. "S ciljem izbjegavanja neugodnosti za pošiljatelje, ali i Hrvatsku narodnu banku, za pošiljke upućene iz inozemstva preporučuje se slanje osiguranih pošiljaka u vrijednosnom pismu ili osobni dolazak u sjedište Hrvatske narodne banke", dodaju iz HNB-a.

