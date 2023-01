Još nema kraja snijegu: Sutra pretežito oblačno, a od kraja tjedna manje zahlađenje

Do kraja tjedna u Hrvatskoj bi trebalo prevladavati oblačno vrijeme, uz slab snijeg uglavnom u gorju, dok bi od petka snijeg ponovno mogao pasti i u drugim krajevima, prognoza je to meteorologinje Dunje Plačko-Vršnak iz DHMZ-a za HRT. Kiše će u utorak biti u nizinama, a puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar pri čemu će prema kraju tjedna biti postupno hladnije.

Iako će na Jadranu biti sunčanog vremena, osobito u Dalmaciji, napominje Plačko-Vršnak, valja i dalje računati na razmjerno vjetrovito vrijeme uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu, koja će pojačavati osjet hladnoće, a vjerojatno i ponovno stvarati probleme u prometu.

U utorak se u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje oblačno, povremeno s kišom, češćom na zapadu. Uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar temperatura zraka bit će između 2 i 6 °C.

>> Drama na Sljemenskoj žičari: Zbog prevelike gužve puštali i bez karte

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U središnjoj Hrvatskoj malo hladnije, uz temperaturu uglavnom između 0 i 5 °C. Povremeno će biti kiše i sjeveroistočnog vjetra, a samo je mjestimice uz granicu sa Slovenijom te u višem gorju moguća susnježica i snijeg.

Snijega će ponajviše biti u Gorskom kotaru, osobito u drugom dijelu dana, uz podebljanje snježnog pokrivača. Na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, a sunčana razdoblja bit će češća na otocima. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita poslijepodne na udare i olujna bura, a more umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka u gorju između -2 i 2 °C, na Jadranu ujutro između 4 i 7 °C, danju od 8 do 11 °C.

Danju toplije uz temperaturu zraka između 8 i 13 °C i barem djelomice sunčano bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će jutro biti razmjerno svježe. Puhat će umjerena do jaka bura.

Umjerene bure i istočnog vjetra bit će i na jugu Hrvatske, uz djelomice sunčano vrijeme. Najviša temperatura zraka između 11 i 13 °C, ujutro od 5 do 8 °C, u zaobalju hladnije."

Snijeg od petka

"Sljedećih dana u unutrašnjosti oblačno, povremeno uz slab snijeg u gorju, a sunčana razdoblja izgledna su uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. U petak snijeg je povremeno moguć i drugdje, osobito na istoku. U drugoj polovini tjedna ponovno će jačati sjeveroistočni vjetar, uz manji pad temperature zraka'', najavila je meteorologinja.

Postupno hladnije bit će i na Jadranu uz jačanje bure, osobito od četvrtka. Bit će barem djelomice sunčano, uz više oblaka uglavnom na sjevernom dijelu.

>> VIDEO Objavljeno gdje je palo najviše snijega