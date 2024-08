Još malo kiše i poneki pljusak, no ne zadugo: Evo kakvo nas vrijeme čeka za produženi vikend

Jučer su središnju Hrvatsku zahvatili jači pljuskovi i grmljavina, a nakon ponoći nevrijeme se proširilo i na Slavoniju te sjeverni i srednji Jadran. Takvo će se vrijeme nastaviti i dio današnjeg dana, uz lokalne, brzo prolazne pljuskove, ali i dosta sunca. U nedjelju i ponedjeljak očekuje se sunčanije i stabilnije vrijeme.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu nakon jačih pljuskova u noći i prijepodne, drugi dio subote bit će uglavnom sunčan, uz umjeren sjeverozapadni vjetar i temperaturu zraka oko 28 °C. U središnjoj Hrvatskoj moguće je nevrijeme tijekom noći, no jutro donosi smirivanje i razvedravanje, pa će subotnje poslijepodne biti sunčano, uz lokalno umjeren razvoj oblaka. Vjetar će biti uglavnom slab.

Na sjevernom Jadranu treba pripaziti na nevere tijekom noći, a u Gorskoj Hrvatskoj na jače pljuskove. Veći dio subote bit će barem djelomice sunčan, no u Istri se poslijepodne mogu očekivati izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na obali sjevernog Jadrana zapuhat će umjerena bura, dok će prema otvorenom moru tijekom noći puhati prolazno jak sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji se očekuje djelomice sunčano i nestabilno vrijeme, s manje vrućim danom nego u petak. Mjestimična kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom mogući su uglavnom prijepodne, osobito na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti su pljuskovi lokalno mogući i poslijepodne. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Najviša temperatura zraka bit će oko 32 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske bit će uglavnom sunčano i vruće. S promjenjivom naoblakom sredinom dana postoji mala vjerojatnost za prolazni pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

Nedjelja, ponedjeljak i utorak na kopnu će biti djelomice do pretežno sunčani. Nakon večerašnjeg osvježenja s kišom, temperatura će ostati oko 30. Većinu će vremena biti suho, samo su rijetko mogući kratkotrajni, poslijepodnevni pljuskovi, vjerojatnije u nedjelju i ponedjeljak. Na moru pretežno sunčano i vruće. U noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a poslijepodne maestral. Temperatura će biti oko 32 Celzijeva stupnja, prognozira HRT.

>>> FOTO Stigla nagla promjena vremena: Nevrijeme u više krajeva, u Podravini pala i tuča