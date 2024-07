Još jedan Jadrolinijin trajekt u kvaru

Trajekt Hrvat, koji je iz Splita trebao krenuti za Brač danas u 10.30, sat vremena kasnije još uvije nije bio krenuo, javila je Indexu čitateljica. Putnici su dobili obavijest da se radi o tehničkom kvaru. Oni koji su bili bez automobila prebačeni su na drugi trajekt, dok su oni s automobilima ostali čekati u splitskoj luci, ispričala je čitateljica.

Index je poslao upit Jadroliniji iz koje su rekli kako se radilo o tehničkom kvaru koji su promptno riješili. – Trajekt Hrvat isplovio je sa zakašnjenjem u liniju prema Supetru. Prethodno, brod je zabilježio tehnički problem kad je trebao isploviti u 10.30 iz Splita za Supetar. Putnici bez vozila usmjereni su na trajekt Marjan koji je isplovio u redovnoj liniji za Supetar u 11.15 sa zakašnjenjem od nekoliko minuta. Vozači i vozila pričekali su na trajektu te u 11.30 isplovili prema Supetru. Zaključno, sustav je stabilan, a razdoblje sezone je oduvijek bio najveći izazov s preko 600 polazaka brodova dnevno i 57 brodova ukupno. Problemi se u pravilu rješavaju promptno, što je dokazano i u ovoj situaciji – napisali su iz Jadrolinije.

Podsjetimo, jučer se pokvario i Jadrolinijin trajekt Oliver, koji je zbog tehničkog kvara s više od 300 putnika nekoliko sati plutao korčulanskim kanalom. Trajekt je isplovio u 10.30 iz Splita prema Veloj Luci, no na putu je došlo do tehničkog kvara pa je u Velu Luku pristao oko 19.30. Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta izvijestio je da je tehnički problem na trajektu Oliver bio uzrokovan kvarom izmjenjivača topline kompresora zraka, zato je dolazilo do pregrijavanja motora, što je izazvalo zastoj broda s više od 300 putnika i kašnjenje od šest sati.

Brod je star 27 godina, kupljen je ove godine za 12 milijuna eura, pri čemu je još 2.7 milijuna eura utrošeno na remont. Trajekt Oliver prije nego što ga je Jadrolinija kupila, plovio je u Grčkoj pod imenom Hermes, a u Hrvatskoj je zaplovio 20. svibnja, nakon remonta u brodogradilištu Viktor Lenac. Jadrolinija ga je angažirala na liniji Split-Vela Luka-Ubli.