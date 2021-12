Poznati govornik i psiholog Jordan Peterson stiže u Zagreb

Poznati svjetski govornik, kanadski klinički psiholog Jordan Peterson u sklopu svoje svjetske turneje "Beyond Order" nastupit će u Zagrebu 14. lipnja iduće godine u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma, najavio je organizator.

Peterson je podučavao mitologiju odvjetnicima, liječnicima i poslovnim ljudima, savjetovao glavnog tajnika UN-a, pomagao svojim kliničkim klijentima u upravljanju depresijom, opsesivno-kompulzivnim poremećajem, tjeskobom i shizofrenijom, služio je kao savjetnik starijim partnerima velikih kanadskih odvjetničkih ureda, te je držao opsežna predavanja u Sjevernoj Americi i Europi.

Sa svojim studentima i kolegama na Harvardu i Sveučilištu u Torontu, Peterson je objavio preko stotinu znanstvenih radova, transformirajući moderno razumijevanje osobnosti, dok je njegova knjiga "Maps of Meaning: The Architecture of Belief" revolucionirala psihologiju religije.

Njegova knjiga "12 pravila za život: Protuotrov kaosu" objavljena 2018. prodana je u svijetu u više od četiri milijuna primjeraka. Nastavak "Beyond Order: 12 More Rules for Life" objavljen je 2. ožujka ove godine.

Organizator nastupa je tvrtka The Hub Events iz Atene uz potporu lokalnih suradnika.