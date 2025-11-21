Naši Portali
KONCERTI

Jehnny Beth pridružuje se lineupu INmusic festivala

VL
Autor
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 12:22

Novo ime potvrđeno za INmusic festival koji će se održati od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu

Jehnny Beth, jedno od najzanimljivijih i najutjecajnijih imena današnje alternativne glazbe, pridružuje se programu INmusic festivala #18, donoseći svoju snažnu scensku prisutnost i kreativnu energiju na zagrebački Jarun u godini kada festival slavi svojih 20 godina.

Beth je međunarodnu pozornost privukla kao predvodnica post-punk benda Savages, nominiranog za nagradu Mercury Prize, poznatog po intenzivnim koncertima i oštrom, minimalističkom zvuku. Njezin solo prvijenac “To Love Is To Live” (2020.) otvorio je novo poglavlje u njezinoj karijeri — hrabro, filmski i emotivno snažno — potvrđujući je kao umjetnicu koja se neprestano razvija. Posljednjih godina Jehnny Beth ostvarila je suradnje s glazbenicima kao što su IDLES, Gorillaz, Sextile i Bobby Gillespie, dok je paralelno gradila i zapaženu glumačku karijeru, s ulogama u filmu Jacquesa Audiarda “Paris, 13th District” te u Oscarom i Zlatnom palmom nagrađenom filmu Justine Triet “Anatomy of a Fall”. Godine 2020. kreirala je i televizijsku seriju “ECHOES”, u kojoj je predstavila nova imena svjetske glazbene scene, poput Wet Leg, Fontaines D.C. i Kneecap.

U godinama koje su uslijedile vratila se koncertnim pozornicama — nastupala je s IDLES, pratila Depeche Mode na europskoj turneji te se pridružila Queens of the Stone Age na njihovim američkim koncertima, gdje je energija hardcore i metal festivala potaknula novi kreativni zamah. U Francuskoj je zatim, ponovno udružena s dugogodišnjim suradnikom Johnnyjem Hostileom, započela rad na nadolazećem albumu “You Heartbreaker, You”, sirovom i emotivnom izdanju koje spaja instinkt, pobunu i želju za umjetničkom slobodom.

Jehnny Beth pridružuje se već najavljenim izvođačima Gorillaz, Jacku Whiteu, Kings of Leon, The Flaming Lips i IDLES, koji će zajedno obilježiti 20. izdanje INmusic festivala. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 129 € (+ troškovi transakcije), a sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).

