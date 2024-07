Jedna tvrtka za novo vještačenje tražila 5,7, druga do 2,27 milijuna eura

Nije točno da su Austrijanci bili jeftiniji. Mi smo, a niste nas ni spomenuli, ni izabrali.... Tako je otprilike zborilo Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSViP), koje je okolo po medijima odaslalo zahtjeve za ispravkom informacija, iako informacija čije su ispravljanje tražili nije ni bila objavljena(!?), a nakon što je DORH priopćio da je knjigovodstveno - financijsko vještačenje u aferi Agrokor dodijeljeno austrijskom vještaku Karlu Hengstbergeru. I da je Austrijanac dobio taj posao, nakon što su izradu vještačkog nalaza odbila sva četiri Ekonomska fakulteta u zemlji, zbog nedostatka kapaciteta i ljudi te nakon što je DORH tražio da mu zainteresirane tvrtke i pojedinci dostave ponude, te ih je dobio četiri. U priopćenju od 2. srpnja ŽDO Zagreb naveo je i da je od pristiglih ponuda ona austrijska bila najpovoljnija zbog čega je i izabrana te da će mu za to vještačenje biti plaćeno 650.000 eura bez PDV-a.

No HDSViP je tvrdio da je njihova ponuda bila povoljnija, a nakon novinarskih upita o tome tko je sve poslalo ponudu za novim vještačenjem u vrućem krumpiru hrvatskog pravosuđa, te koliko su novca za taj posao tražili, ŽDO Zagreb je jučer i te podatke konačno priopćio. Naveli su tako da su im se njihov poziv odaslan tvrtkama i pojedincima za izradom novog financijsko - knjigovodstvenog vještačenja u slučaju Agrokor pristigle, osim austrijske koja je i odabrana za posao, i ponude nizozemskog društva Holland Integrity Group, ponuda društva NERA za vještačenje putem podružnice u Parizu i ponuda 22 vještaka za financije i knjigovodstvo članova Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.

U tužiteljstvu kažu i da je nizozemsko društvo za posao na predmetu Agrokor tražilo 5,75 milijuna eura bez PDV-a, s tim da u tu cijenu nije bilo uračunato korištenje platforme za elektronsku obradu podataka, prijevod i materijalne troškove. Društvo NERA je za izradu vještačenja na predmetu Agrokor tražilo između 2,1 do 2,75 milijuna eura bez PDV-a, a ni u tu cijenu nije bio uračunat prijevod i materijalni troškovi. Što se tiče 22 hrvatska vještaka, oni su spomenuti posao htjeli obaviti za 650.000 eura bez PDV-a. Toliku cijenu je ponudio i tim austrijskih vještaka na čelu s Karlom Hengstbergerom, a ŽDO Zagreb je pojasnio i zašto su izabrani Austrijanci iako je njihova ponuda bila istovjetna ponudi 22 hrvatska vještaka.

- S obzirom na to da su ponude vještaka članova Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja i tima na čelu s austrijskim vještakom Karlom Hengstbergerom po cijeni bez PDV-a bile izjednačene, ponude su analizirane u odnosu na svakog od vještaka uključenih u obje ponude u smislu iskustva na radu u složenim kaznenim predmetima gospodarskog kriminaliteta s međunarodnim elementima. Također se vrednovala mogućnost elektronske obrade financijsko-računovodstvene dokumentacije izuzete u elektronskom obliku, kao i drugi elementi. Ponuda tima na čelu s austrijskim vještakom Karlom Hengstbergerom, u iznosu od 650.000 eura bez PDV-a, je izabrana kao najpovoljnija uzimajući u obzir sve elemente ponude, a osobito korištenje platforme za elektronsku obradu financijsko-računovodstvene dokumentacije, veliko iskustvo u provođenju financijsko-knjigovodstvenih vještačenja u najsloženijim predmetima gospodarskog kriminaliteta s međunarodnim elementom. U navedenu cijenu uračunata je elektronska obrada financijsko-računovodstvene dokumentacije, prijevod te dokumentacije i prijevod spisa predmeta jer se u timu nalaze stručnjak za elektronsku obradu i ovlašteni sudski prevoditelj za hrvatski jezik. U cijenu nisu uračunati minimalni materijalni troškovi (dostava i sl)- kažu u ŽDO Zagreb.

Dodali su još da je radi izbjegavanja mogućih prigovora ugovoreno da će "ovo državno odvjetništvo prijevod gotovog izrađenog nalaza i mišljenja vještaka na hrvatski jezik povjeriti neovisnom prevoditelju." Iz tužiteljstva opovrgavaju i navode hrvatskih vještaka da su iz medija doznali tko je odabran za izradu vještačenja u slučaju Agrokor, pa navode da su svi ponuditelji odmah po odabiru najpovoljnije ponude bili obaviješteni o ishodu, odnosno rečeno im je čija je ponuda prihvaćena.

Zavrzlame oko financijsko-knjigovodstvenog vještačenja u slučaju Agrokor, očito će se nastaviti i dalje, nakon što je prvo vještačenje iz drugog pokušaja izdvojeno iz spisa kao nezakonit dokaz. Obrane su od početka tvrdile da je poljski KPMG koji je izradio prvi nalaz u sukobu interesa jer je radio i za Agrokor i za izvanrednu upravu te na koncu za tužiteljstvo. To prvo vještačenje je plaćeno oko 10 milijuna kuna, što je sudeći po ponudama koje se pristigle tužiteljstvu radi ponovljenog vještačenja bila podosta pristojna cijena. No ovakva vještačenja koštaju, nije neobično da se izdvoje iz spisa iz ovih ili onih razloga, a austrijskom vještaku najveći će problem biti nedostatak vremena, jer vještačenja mora biti gotovo do siječnja 2025. Naime, toliki je rok sud dao tužiteljstvu radi ispravaka optužnice, koju je DORH povukao nakon što im je Vrhovni sud odbio zakon za zaštitu zakonitosti.

