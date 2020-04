Jedan od najvećih natječaja u Hrvatskoj produljen do lipnja: 'Kriv je virus žalbi'

U HŽ Putničkom prometu (HŽPP) jučer su trebale biti otvorene ponude za trenutačno jedan od najvrednijih javnih natječaja u Hrvatskoj, onaj za nabavu 21 novog vlaka, procijenjene vrijednosti gotovo milijardu kuna. No rok za podnošenje ponuda na tom nadmetanju u HŽPP-u prekjučer su produljili do 4. lipnja.

A razlog tome je podnesena žalba na natječajnu dokumentaciju za taj posao, zbog čega je natječaj bio zaustavljen dok Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) nije donijela odluku o toj žalbi.

Poljaci uložili žalbu

Žalbu je podnio poljski proizvođač vlakova Stadler još početkom ožujka, a krajem tog mjeseca Dkom je donio odluku da se na temelju te žalbe poništi dio dokumentacije o predmetnoj nabavi. HŽPP je prema tom rješenju izmijenio taj dio dokumentacije, a sad je opet moguće da u sljedećih 10 dana netko podnese žalbu na taj izmijenjeni dio. HŽPP putem natječaja vrijednog 978 milijuna kuna nabavlja 11 gradsko-prigradskih i 10 regionalnih elektromotornih vlakova, a ta se nabava sufinancira iz fondova EU sa 119,3 milijuna eura.

Otkako je počela kriza zbog koronavirusa broj javnih nadmetanja u Hrvatskoj znatno je smanjen, nabavlja se samo ono najnužnije i u tijeku su postupci koji su pokrenuti prije izbijanja krize. Koronavirus je zaustavio gotovo sve, no ne i žalbe na natječaje. To potvrđuje i slučaj nabave novih vlakova. Brojne žalbe na natječaje za velike infrastrukturne projekte, često neosnovane i podnošene samo kako bi se dobilo na vremenu, odgađali su često do unedogled početak realizacije projekata vrijednih i nekoliko milijardi kuna, poput gradnje Pelješkog mosta, cesta, pruga... Stoga je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković tu pojavu nazvao virusom žalbi.

Nabava još 11 vlakova

Doduše, Dkom je poljsku žalbu dijelom prihvatio, odnosno zaključio da je ona osnovana. No zbog nje je ipak znatno produljen rok za otvaranje ponuda pa onda i ugovaranje samog posla. Rok isporuke prvog vlaka za gradsko-prigradski promet je 24 mjeseca od stupanja ugovora na snagu. Prvo će se isporučiti 11 gradsko-prigradskih vlakova, nakon čega slijedi isporuka 10 vlakova za regionalni promet. Svi vlakovi iz ove nabave trebaju biti isporučeni u roku od 35 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Osim 21 vlaka iz ovog natječaja, HŽPP će nabaviti još 11 elektromotornih vlakova, pet za gradsko-prigradski promet i šest za regionalni promet, putem ugovora o financiranju i najmu s EUROFIMA-om (Europsko društvo za financiranje nabave željezničkog materijala), vrijednog 57,2 milijuna kuna. Kredit je na 15 godina uz fiksnu kamatu od 0,6 posto. Tih 11 vlakova proizvest će Končar s kojim HŽPP ima sklopljen ugovor još od 2014.