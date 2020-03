HŽPP nabavlja 32 vlaka za 1,4 milijardi kuna, s kamatom 0,6%

Zbog pandemije koronavirusa ovih je dana nezapaženo prošla vijest da je Europska komisija odobrila sufinanciranje projekta obnove voznog parka HŽ Putničkog prijevoza 21 novim elektromotornim vlakom u iznosu od 119,3 milijuna eura. HŽPP je tako iz fondova EU dobio novac za nabavu 11 gradsko-prigradskih i 10 regionalnih elektromotornih vlakova. Nakon odobrenja slijedi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i HŽPP-a kao korisnika ovog projekta. HŽPP je pak već u drugoj polovici veljače objavio javno nadmetanje za nabavu 21 vlaka koji bi putnicima trebali pružiti veću udobnost, smanjiti vrijeme putovanja te osigurati veći kapacitet i pouzdaniji prijevoz.

Dugi do 76 metara

Procijenjena vrijednost te nabave je 978 milijuna kuna, a rok za dostavu ponuda je 15. travanj. Prema tehničkim specifikacijama novi vlakovi bit će dužine do 76 metara, a dosezat će najveću brzinu od 160 kilometara na sat. Gradsko-prigradski vlakovi imat će šest do osam vrata i jedan WC, a regionalni tri do četiri vrata i dva WC-a. U gradsko-prigradskim vlakovima bit će minimalno 130 sjedala, a njihov ukupni kapacitet bit će 500 putnika. U novim regionalnim vlakovima, pak, bit će minimalno 210 sjedala dok će ukupni kapacitet iznositi 400 putnika. Regionalni vlakovi imat će i od 16 do 24 mjesta u prvom razredu.

Novi će vlakovi među ostalim biti opremljeni GPS uređajem koji služi za pozicioniranje vlakova te za najavu službenih mjesta zaustavljanja. Vlakovi koje nabavlja HŽPP bit će opremljeni i zaštićenom WiFi mrežom, vanjskim i unutarnjim videonadzorom te sustavom za prebrojavanje prevezenih putnika. Putnicima će biti na raspolaganju i utičnice za napajanje računala i mobitela. Prigradski i regionalni vlakovi imat će i višenamjenski prostor za najmanje pet bicikala, a on će se moći koristiti i za dječja kolica i druge namjene.

Usto, vlakovi će imati i dovoljno mjesta te opremu potrebnu za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti. Rok isporuke prvog vlaka za gradsko-prigradski promet je 24 mjeseca od stupanja ugovora na snagu. Prvo će se isporučiti 11 gradsko-prigradskih vlakova, nakon čega će se isporučiti 10 vlakova za regionalni promet. Svi vlakovi iz ove nabave trebaju biti isporučeni u roku od 35 mjeseci od potpisivanja ugovora. HŽPP će pak nabaviti još 11 elektromotornih vlakova, pet za gradsko-prigradski promet i šest za regionalni promet, putem ugovora o financiranju i najmu s EUROFIMA-om (Europsko društvo za financiranje nabave željezničkog materijala), vrijednog 57,2 milijuna kuna.

Kredit je na 15 godina uz fiksnu kamatu od 0,6 posto. Aneks ugovora s Končarom Vlada je nedavno HŽPP-u dala suglasnost za sklapanje tog ugovora. Tih 11 vlakova proizvest će Končar s kojim HŽPP ima sklopljen ugovor još iz 2014. o nabavi 44 vlaka, no od toga je realizirana nabava samo 21 vlaka. U HŽPP-u kažu da će nakon što potpišu ugovore s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom financija i EUROFIMOM, potpisati aneks ugovora s Končarom te da će prvi vlak biti isporučen 14 mjeseci nakon toga. Zatim svaki mjesec slijedi isporuka jednog vlaka. HŽ PP tako je krenuo u nabavu ukupno 32 nova vlaka, u što će uložiti ukupno više od 1,4 milijarde kuna.