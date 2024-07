Je li Trump upravo najavio uvođenje diktature? Sporna izjava odjeknula svijetom: 'Sredit ćemo to...'

Bivši predsjednik SAD-a i kandidat Republikanske stranke na sljedećim izborima u Americi, koji će se održati krajem godine, Donald Trump, svojim je pristašama u petak na političkom skupu u američkom gradu West Palm Beachu u saveznoj državi Floridi rekao da neće morati ponovno na izbore ako on opet postane predsjednik, prenosi The Guardian.

"Kršćani, izađite na izbore i glasajte! Samo ovaj put - nakon toga više nećete morati", rekao je Trump na skupu u organizaciji Turning Point Action, krajnje desna aktivistička grupa. "Znate što? Bit će to sređeno! Bit će u redu. Više nećete morati glasati moji prelijepi kršćani. Volim vas. Izađite - morate izaći i glasati. Za četiri godine, nećete morati ponovno glasati. Imat ćemo to jako dobro sređeno, nećete morati glasati", dodao je.

Odvjetnik koji se bavi ustavnim i građanskim pravima, Andrew Seidel, rekao je da Trumpov govor nije bio "suptilni kršćanski nacionalizam" već da je otvoreno govorio o "okončavanju demokracije i uspostavljanju kršćanske nacije".

He's talking to "my beautiful Christians" here. And saying they won't have to vote again. This is not subtle Christian Nationalism, he's talking about ending our democracy and installing a Christian nation. https://t.co/6vmzel9SAE