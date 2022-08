Japanska policija upozorava kupače: Dupin napada i grize ljude

Stanovnici i posjetitelji Japana koji su se htjeli kupanjem u oceanu osvježiti od ljetnih vrućina dobili su neugodno iznenađenje u obliku letaka koje lokalna policija dijeli na plažama, a upozoravaju na napade dupina. Upozorenja su počela nakon što je već šest ljudi prijavilo ozlijede uslijed susreta s morskim sisavcima.

Sumnja se da je za sve napade kriv isti indopacifički obični dupin koji je od kraja srpnja ugrizao više kupača na tri plaže u Fukui prefekturi. Većina napada dogodila se unutar 10 metara od obale zbog čega su u podmorje instalirani uređaji koji emitiraju ultrasonične valove koji bi trebali smetati dupinima, no njihovo je djelovanje upitno, s obzirom na činjenicu da su se dva napada dogodila nakon instalacije uređaja, pišu lokalni mediji.

U najozbiljnijem napadu, unesrećeni je kupač trebao čak 14 šavova na ruci, prenosi Guardian.

Napadi dupina općenito su rijetkost, no nisu nemogući, naročito ako se životinja osjeća ugroženo. Dupini ne vole kada im se dira vrh nosa ili dorsalna peraja, a prema videima koje objavljuju kupači, očito je da ljudi pokušavaju dirati dupina iz Fukuija.

Među žrtvama su dva muškarca u 40-im godinama te jedan 60-godišnjak koji je dao izjavu za lokalne medije. On je plivao niti četiri metra od obale kada ga je dupin ugrizao za desnu ruku. Rekao je kako je pokušao životinji otvoriti usta, no nije uspijevao. Dupin nije puštao njegovu ruku, a istovremeno se pokušavao popeti na njega, gurajući ga pod vodu. "Uhvatila me panika, no na sreću, ostavio me na miru kada ga je netko u blizini počeo tjerati" rekao je.

