Jandroković o izjavima Milanovića i Turudića: 'S takvim stvarima se ne bih igrao, to je opasno'

S takvim stvarima se nikad ne bih igrao, to je vrlo opasno, poručio je u četvrtak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković upitan slaže li se s tvrdnjom izabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da mu je predsjednik Zoran Milanović "stavio metu na leđa". Milanović je jučer, komentirajući propucavanje automobila izabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, ponovio da se to dogodilo prije mjesec dana u Virovitici. "Čovjeku je trebalo osiguranje pa je insceniran incident. Nikad nećemo naći krivca", rekao je predsjednik Milanović.

"S takvim stvarima se ne igramo, imali smo iskustva da su se dogodila već ubojstva gdje su žrtve bile javne osobe. Isto tako su se tada neki rugali kada su se dogodili slični incidenti, pa je sve završilo tragično. Ne znam od kuda informacije predsjedniku Republike da je bilo nešto što je bilo organizirano, kako on kaže. S takvim stvarima se nikad ne bih igrao, to je vrlo opasno jer nikada ne znate što se stvarno može dogoditi i ne treba slati takve poruke", istaknuo je Jandroković. Poručio je da treba vjerovati institucijama i kad one vide točno o čemu se radi, onda svi zajedno možemo dati svoj sud.

"Ali, ovako unaprijed kalkulirati s tim da je nešto bilo namješteno, a za to nemati argumente i ugrožavati time i nečiji život - to jednostavno meni nije prihvatljivo", rekao je Jandroković. Na pitanje misli li Turudić kada kaže da mu je Milanović "stavio metu na leđa" i na ranije izjave koje je predsjednik Republike davao kada je bio protiv njegovog izbora za glavnog državnog odvjetnika, Jandroković kaže da svaki govor mržnje, svaki govor koji potiče na nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije dobar.

"Smatram da treba smiriti tenzije, idemo u izbore, natječimo se s programima, natječimo se svojim vrijednostima i idejama, a govor mržnje, netrpeljivost, zazivanje nekog izvanrednog stanja, prozivanje drugih na onaj najprimitivniji, najvulgarniji način to jednostavno nije naš stil i u tome nećemo sudjelovati", poručio je Jandroković prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koje su održane prije prezentacije Izbornog programa HDZ-a.

Novinarima je rekao da u HDZ-u nema nezadovoljnih s listama. "Ma nema. Što bi bili nezadovoljni? Pobijedit ćemo i svi će biti zadovoljni. Pa i oni koji su na listama i oni koji neće biti na listama slavit će pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i naših partnera, tako da će svi biti zadovoljni", rekao je Jandroković.

Dodao je i da su HDZ-ovi partneri zadovoljni s pozicijama na listama. Istaknuo je da su složili vrlo kvalitetne liste, imaju partnere s kojima izlaze na izbore i vrlo ozbiljno se pripremaju i zaista uvjeren je da će ostvariti sjajan rezultat i pobijediti.

