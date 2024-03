Odgovor Ivana Turudića: 'Predsjednik Milanović stavio je metu na moja leđa'

Iako je na ranije upite odbio komentirati izjave predsjednika Zorana Milanovića u kojima se bavio njegovim likom i djelom, sudac Ivan Turudić (i imenovani Glavni državni odvjetnik koji tek treba stupiti na dužnost) ovaj put ipak nije mogao prešutjeti što je predsjednik RH rekao novinarima u Zadru. Na upite o propucavanju Turudićeva vozila predsjednik Milanović u ponedjeljak je rekao: - Nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je bilo prije mjesec dana. Kao predsjednik imao sam uvide u neke elemente i imam informacije. Kako se taj metak nije pretvorio u biser, to ne znam, ali gospodin je odmah dobio blindirani auto, on to voli – kazao je Milanović.

Turudić je ipak odlučio javnosti poručiti: - S indignacijom odbacujem tvrdnje predsjednika Republike Hrvatske i ne želim biti predmet njegovih predizbornih ambicija. Predsjednik RH je svojim huškačkim i prostačkim govorom stvorio atmosferu u kojoj je moguće pucati u moj automobil i stavio je metu na moja leđa. S dubokim prijezirom odbacujem njegove tvrdnje da je pucanje u automobil u kojem vozim članove obitelji izmišljeno ili iskonstruirano. Ne očekujem od njega da mi se ispriča kad se utvrdi istina, niti mi njegova isprika treba – komentirao je Turudić predsjednikovu izjavu.

U utorak je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o predsjednikovoj izjavi o propucavanju Turudićeva vozila rekao da je na tragu nekih ranijih njegovih izjava o tome da on zna kako teku policijski izvidi.

- Ja, primjerice, to ne znam. O vjerodostojnosti njegovih izjava najbolje govori činjenica da je jučer kazao da je Turudiću dodijeljeno blindirano policijsko vozilo što je apsolutna laž – rekao je novinarima Božinović, te dodao kako ne zna niti može znati detalje izvida koje provodi policija u suradnji s državnim odvjetništvom.

