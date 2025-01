Jandroković burno odgovorio novinarki: 'Mogu li ja završiti rečenicu?! Analizirat ćemo zašto je došlo do ovakvog rezultata'

Gordan Jandroković je izjavio kako respektira volju birača, prenosi RTL. Naime, izlazne ankete su pokazale kako je 77,86 posto birača glasalo za Zorana Milanovića, a za Primorca 22,14 posto. "Nažalost, predsjednički izbori nisu oni na kojima smo naročito uspješni i nisu prvi predsjednički izbori na kojima smo izgubili. Dapače, svaki put kad smo na vlasti i kada imamo vladajuću većinu i vladu, gubimo predsjedničke izbore", kazao je Jandroković.

Kada mu je rečeno da je 22 porazan rezultat, Jandroković je nastavio: "Očito je da birači koji su podržavali našeg kandidata u prvom krugu, odlučili su ili ne izaći na izbore ili ne glasati. Oni koji su bili za Milanovića ponovili su svoj glas. Kako stranka nije uspjela u drugom krugu mobilizirati više birača, to ćemo analizirati i vidjeti u čemu je bio problem. Neće nas ovo obeshrabriti. Često smo gubili predsjedničke izbore, ali parlamentarni izbori su mnogo važniji za nas kao stranku. Tri puta za redom dobili smo parlamentarne izbore. Sad kreću pripreme za lokalne izbore i to nas sada okupira".

Nadalje, na pitanje ako je ovo jasna poruka Andreju Plenkoviću odgovorio je da on to tako ne bi rekao: "Ovdje se glasovalo za kandidata predsjednika Republike." Na pitanje ako je HDZ trebao izabrati boljeg kandidata odgovorio je nervozno: "Mogu ja završiti rečenicu ili ćete vi odgovarati na svoja pitanja? Kao što sam rekao, analizirat ćemo zašto je došlo do ovakvog rezultata i doći do zaključaka. Ali sad su nam prioriteti lokalni izbori. Siguran sam u izvrstan rezultat i poništit ćemo efekt ovog što se danas dogodilo."

Komentirao je i izjavu Hajdaša Dončića da je ovo početak kraja Plenkovića. "Ovdje se glasovalo za predsjednika Republike i ovlasti koje su definirane Ustavom, a koje su relativno male. Ono što je po hrvatskom političkom sustavu najvažnije, to je vlada i ovlasti. Ovdje nije kraj bilo koga, ovdje je pobjeda onoga koji je ostvario Milanović. Mi smo primili poruke na znanje, respektiramo volju birača, ali idemo mi dalje", zaključio je Jandroković.

