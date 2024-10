Jandroković: Ako Sabor ne donese odluku o NSATU-u, najzadovoljnija će biti Rusija

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je u srijedu da će se Hrvatska, ne donese li Sabor odluku u sudjelovanju u NSATU aktivnosti, svrstati na stranu malobrojnih zemalja koje narušavaju zajedništvo demokratskog svijeta kada je u pitanju potpora Ukrajini i jedinstvo NATO-a.

"Strategija Moskve je da razbija jedinstvo zemalja demokratskog zapadnog svijeta i NATO saveza, tu je Mađarsku, a ima i još nekih zemalja koje kalkuliraju, cilj Rusije je razbiti to jedinstvo", kazao je Jandroković na konferenciji za novinara nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

"Je li to naš interes?" upitao je i naglasio kako smo se davno odlučili biti dio EU-a i NATO-a i oni su naši partneri. "Ne kažem da svi koji su protiv te odluke igraju za Rusiju, svjesno, ali u konačnici ako ne potvrdimo tu odluku, najzadovoljniji će biti upravo Rusi i Rusija", dodao je Jandroković.

Kako bi izvijestio o NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU), poslijepodne na zajedničku sjednicu Odbora za vanjsku politiku i Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dolazi zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge.

On ne dolazi ovdje samo zbog političkih stranaka nego i zbog građana kako bi čuli kako NATO gleda na tu aktivnost i da čuju ono što je istina, da se Hrvatska ne uključuje u ratni sukob s Rusijom i da hrvatski neće ići u Ukrajinu, poručio je Jandroković. Želimo da oporba, budući da ne vjeruju Vladi, HDZ-u i partnerima, čuje to od nekoga tko se time bavi, pojasnio je.

Napomenuo je pritom kako ga je iznenadilo što su pojedini zastupnici s podcjenjivanjem govorili o čovjeku najmoćnije organizacije na svijetu, "na primitivan i provincijalan način". Jandroković je pritom odbacio tvrdnje nekih iz oporbe da je sve povezano s predizbornom kampanjom ocijenivši da žele tom tezom skinuti odgovornost sa sebe i dobiti alibi za pogrešne odluke. "Šaljemo poruku kuda želimo ići i koji je naš smjer, da su se tako ponašali naši prethodnici 90-ih, kao što se sada ponašaju pojedini političari, ne bismo ostvarili ni jedan cilj, niti bili suverena, samostalan i demokratska država, niti ušli u EU i NATO", istaknuo je.

U našem susjedstvu, kako je kazao, je nekoliko zemalja koje su vrlo bliske s Rusijom i ne znamo što će biti u idućim mjesecima. Interes nam je imati čvrsto zaleđe, a to je NATO te poigravati se time u ovom trenutku je neozbiljno i neodgovorno, ocijenio je. Otkrio je i da nisu zbrajali glasove postoji li podrška dvotrećinske većine za NSATU i poručio zastupnicima neka dobro razmisle "kako će ih povijest pamtiti". Neka donesu odluku sukladno savjesti ali mi nikoga nećemo tjerati ili moliti da glasa za, kazao je predsjednik Sabora.

Po tumačenju Jandrokovića za dvotrećinsku većinu potrebno je 100 glasova zastupnika, budući da je trenutno u Saboru 150 zastupnika. "Takve situacije se nikad dosad nisu događale, konačnu odluku može dati Ustavni sud". Glasanje, dodao je, bit će kada se steknu uvjeti. Ne isključujem ništa, rekao je upitan isključuje li mogućnost da ta odluka bude pomaknuta na prosinac ili nakon predsjedničkih izbora. "Riječ je o odluci koja je korisna i važna za Hrvatsku i uložit ćemo napor da ona bude donesena, učinit ćemo sve što je moguće kako bi tu odluku donijeli", naglasio je. Oni koji glasaju protiv nosit će stigmu u idućim godinama, kao i kod EUMAM operacije, smatra Jandroković.

Podsjetio je i na neke ranije odluke SDP-a u. SDP je imao trenutaka u povijesti kada je donosio loše odluke, igrali su se članstvom u NATO-u i EU, sada to opet čine jer nemaju hrabrosti otrgnuti se iz zagrljaja Zorana Milanovića, jer nisu ništa naučili, ustvrdio je. Za najavljeni sastanak Milanovića s vojnim vrhom u četvrtak uz navodni svečani doček i crveni tepih, Jandroković je kazao ako je to istina, to je još jedna odluka koja nastoji dovesti u podređeni i ponižavajući položaj visoke dužnosnike Hrvatske vojske, odluka kojom demonstrira neku svoju moć, još jedan udar na institucije države. "Ne znam koji je povod i što je tako svečano."

Upitan o pomicanju predsjedničkih izbora na proljeće, kazao je pak da na ovim izborima to nije moguće, ali za budućnost da jer je nepraktično održavati izbore u božićno vrijeme i kada su ljudi na skijanju. Jandroković je također izvijestio kako su na dnevnom redu nove sjednice 94 točke, većina je prenesena iz prošlog saziva, a ima i 10 novih prijedloga. Sabor će početi s radom u utorak , 5. studenog u 10.30 sati aktualnim prijepodnevom, radit će tri tjedna, do 22. studenoga, nakon čega slijedi stanka, a potom će raditi do 13. prosinca.

