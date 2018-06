Jakovčić: Zemlje koje ne ratificiraju Istanbulsku konvenciju su vještice

Političari i vlade koje se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije žele nas vratiti u srednji vijek, istaknuo je europarlamentarac Ivan Jakovčić (IDS/ALDE) u raspravi na plenarnoj sjednici koja je održana u povodu prve obljetnice potpisivanja Istanbulske konvencije.

“Želim povući jednu paralelu koja će nekima izgledati ekstremna, no duboko sam uvjeren da je potpuno istinita. Zemlje koje ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju žele nas vratiti u srednji vijek. Oni koji se protive ratifikaciji misle da je Zemlja ravna ploča, a da mnoge žene trebaju završiti na lomači”, kazao je Jakovčić.

Nevjerojatno je, smatra Jakovčić, da u Europskoj uniji “postoje političari na vlasti koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju.”

“Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija ratificirale su Konvenciju. A Češka, Slovačka i Mađarska, koje nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju, kao i neke druge članice koje svoju ratifikaciju žele povući, na neki su način zemlje – vještice Europske unije”, zaključio je Jakovčić.

U izjavi za medije nakon govora na plenarnoj sjednici Jakovčić je na upit o podjelama oko Istanbulske konvencije istaknuo da oni kao liberali, odnosno članovi Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE), nikada nisu imali nikada nikakve dvojbe oko Istanbulske konvencije "ni u jednoj zemlji ni u bilo kojoj od političkih stranaka".

"I u Hrvatskoj ima mnogo liberalnih stranaka, ali dvojbe oko Istanbulske konvencije nema nijedna. Kao što se dogodilo u Europskom parlamentu, nevjerojatno je da jedna članica HDZ-a glasa za, a jedna naknadno glasa protiv", rekao je Jakovčić uz ocjenu kako "neke političke stranke ne uspijevaju zadržati konzistenciju političkog djelovanja" .

"Mene u suštini ne čudi da se to događa jer je evidentno da EPP kao grupacija, a u tom kontekstu i HDZ u Hrvatskoj, nema odgovor na jačanje krajnje desnih snaga u Europi, odnosno u Hrvatskoj. Očito postoji jedno veliko lutanje i u HDZ-u i u EPP-u, u mnogim državama Europe, jer ne znaju kako odgovoriti na taj rast desnog ekstremizma", ocjenjuje Jakovčić.

Jakovčić smatra i da je problem u tome što se te stranke iskreno ne protive ekstremizmu, primjerice, AFD-a u Njemačkoj, FPO-a u Austriji, Lege u Italiji, jer je njima sklon i "nemali dio glasača HDZ-a, odnosno EPP-a".

Također smatra da su HDZ i Andrej Plenković "na silu donijeli Istanbulsku konvenciju u Hrvatskoj". "Drago mi je da je HDZ glasao za to jer je to važno za zaštitu žena, no nije mi drag HDZ zbog nekonzistentne politike koju cijelo vrijeme vodi"", rekao je, među ostalim, Jakovčić.

"Za mene je bitno da je ALDE pokazao konzistenciju u vođenju svoje politike kao grupa i zato vjerujem da ova liberalna koalicija koju mi stvaramo u Hrvatskoj nikada ne može biti podijeljena oko najtežih pitanja za jedno društvo i u suvremenom svijetu, a to je zaštita žena", zaključio je Jakovčić.

