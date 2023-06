Jak potres pogodio Filipine: 'Željeznice i zračne luke obustavile su rad'

Potres magnitude 6,3 pogodio je u četvrtak glavni filipinski otok, priopćile su vlasti, zaustavivši željeznički promet u glavnom gradu Manili. Nema izvještaja o žrtvama ili većoj šteti nakon potresa koji se dogodio u moru na dubini od 10 kilometara i osjetio u obližnjim provincijama, objavila je filipinska seizmološka agencija.

