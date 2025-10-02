Naši Portali
Grad pretvoren u klopku

Izraelski tenkovi blokirali glavnu cestu prema Gazi, ministar obrane jezivo poručio: 'Ovo je posljednja prilika'

Israeli soldiers, tanks and armoured personnel carriers (APCs) near the Israel-Gaza border
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
02.10.2025.
u 16:59

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da se zbog intenziviranih izraelskih kopnenih napada ne mogu liječiti bolesni i ranjeni, nakon što su četiri medicinske ustanove bile prisiljene zatvoriti se

Izraelski tenkovi blokirali su u četvrtak glavnu cestu prema Gazi, sprečavajući one koji su napustili opkoljeni grad da se vrate, a ministar obrane Israel Katz rekao je da je to sada i posljednja prilika za stotine tisuća ljudi koji su još uvijek u gradu da pobjegnu. Izrael je rekao cijelom milijunskom stanovništvu Gaze da krene prema jugu dok pokreće jednu od najvećih ofenziva ovog mjeseca, poručivši da će iskorijeniti borce Hamasa u onome što naziva njihovim posljednjim uporištima u najvećem urbanom području Gaze.

Stanovnici su za Reuters rekli da su tenkovi postavili pješčane barijere na glavnoj cesti južno od grada Gaze. Ljudima je dopušteno da izađu, ali onima koji su otišli u potrazi za hranom ili privremenim skloništem više nije dopušten povratak. "Ovo je posljednja prilika za stanovnike Gaze koji to žele učiniti da odu na jug i ostave operativce Hamasa izolirane u samom gradu Gazi i suočene s kontinuiranim operacijama IDF-a u punom opsegu", rekao je izraelski ministar obrane.  Oni koji odlaze bit će podvrgnuti provjeri vojske, rekao je Katz.

Vojska je u srijedu priopćila da je počela operaciju jačanja i održavanja "operativne kontrole koridora Netzarim", područja koje kontrolira i dijeli sjevernu i južnu Gazu. U četvrtak nije odgovorila na zahtjev za daljnjim komentarom. Ujedinjeni narodi procjenjuju da se u gradu Gazi nalazi između 600. 000 i 700. 000 ljudi, nakon što je u posljednjih nekoliko tjedana do 400. 000 ljudi pobjeglo dok su izraelske snage napredovale, uništavajući zgrade na svojem putu. Neki stanovnici do kojih je došao Reuters rekli su da je potez sprečavanja povratka ljudi u grad Gazu povećao njihovu odlučnost da ostanu.

"Ne odlazimo. Jučer je dron izbacio granate na krov naše zgrade, ali mi ne odlazimo", rekao je 24-godišnji Hani, koji živi u gradu Gazi, a tražio je da ga se identificira samo imenom zbog sigurnosnih razloga. "Bojimo se da ako odemo, više nikada nećemo vidjeti naš grad Gazu", rekao je. Izraelski zrakoplovi i tenkovi nastavili su napadati grad Gazu. Ministarstvo zdravstva u Gazi reklo je da je izraelska vojska u napadima ubila najmanje 77 ljudi u protekla 24 sata. Liječnici su rekli da je u jednom od tih napada u četvrtak ubijeno devetero ljudi, među njima pet članova jedne obitelji, u blizini javne kuhinje u Al-Mavasiju, južnom obalnom području koje je Izrael proglasio "humanitarnom zonom" za stotine tisuća stanovnika prisiljenih pobjeći iz drugih dijelova Gaze.

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da se zbog intenziviranih izraelskih kopnenih napada ne mogu liječiti bolesni i ranjeni, nakon što su četiri medicinske ustanove bile prisiljene zatvoriti se. Liječnici u glavnoj bolnici u gradu Gazi, Al Shifi, rekli su da su bili prisiljeni smanjiti rad zbog stalnog izraelskog bombardiranja oko ustanove, dok se ranjivi pacijenti brinu da će se bolnica uskoro morati zatvoriti. "Ako se ovaj odjel zatvori, to će značiti smrt pacijenata. Naši bi životi završili. Ovaj odjel za nas predstavlja život", rekao je Medhat Elewah, pacijent na dijalizi, u videu snimljenom unutar bolnice, koji je dobio Reuters.

Rekao je da je prije primao četiri sata dijalize tri puta tjedno, ali to je smanjeno na dva sata. Izrael je počeo ofenzivu u Gazi nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba odvedena je kao taoci u Gazu, prema izraelskim podacima. Izraelska vojska u dvije godine kopnenih i zračnih napada ubila je više od 66. 000 ljudi u Gazi, prema palestinskim zdravstvenim vlastima, velikim dijelom žena i djece, u nemilosrdnom bombardiranju razorila je enklavu i blokadom pomoći izazvala raširenu glad stanovništva.  
izraelski vojnici Gaza sukob na Bliskom istoku izarel

