Čak i u ekskluzivnom Dubrovniku paušalni porez po krevetu biti će do najviše 750 kuna

Malo tko je dvojio da je 300 kuna paušalnog poreza godišnje po krevetu za dobar dio privatnih iznajmljivača prava sitnica. Cifra je to iz vremena kad je turizmu išlo slabije nego danas, a izmjenama Zakona o porezu na dohodak prepušteno je lokalnim vlastima da razrežu nove iznose u rasponu od 150 do 1500 kuna.

To će u pravilu morati biti obavljeno najkasnije do 15. prosinca za iduću godinu, a sad je iznimno rok do 31. siječnja. Iako je i taj datum blizu, mnogi privatni iznajmljivači još ne znaju koliki ih porez čeka u 2019. No čini se da će im lokalne vlasti ići prilično niz dlaku.

Čak i u ekskluzivnom Dubrovniku nisu ni blizu toga da svoj zimmer frei opterete maksimalnim porezom. Dubrovački će iznajmljivači dogodine vjerojatno plaćati 750 kuna po krevetu, neovisno o tome je li apartman na Stradunu ili u Gružu. Odluka nije konačna, još se razrađuje nekoliko modela, a dosad su projekcije, kažu u Dubrovniku, pokazale da bi 750 kuna bilo optimalno.

U elitnom Hvaru još su socijalno osjetljiviji prema svojim iznajmljivačima. Prevladava stav da godišnji paušal ne bi trebao biti viši od 350 kuna. Doduše, dio hvarskih vijećnika navija za 500 umjesto 350 kuna, a odluka će biti donesena na prvoj siječanjskoj sjednici Gradskog vijeća. Pritom nedaleka Jelsa, gdje su cijene noćenja bitno niže nego u Hvaru, porezni paušal diže na 400 kuna...

Dalmatinskom gradonačelniku koji je počeo maštati što bi se sve dalo napraviti s maksimalnih 1500 kuna entuzijazam je brzo splasnuo. Odmah su, kako čujemo, skočili stranački kolege s pitanjima što mu treba zamjerati se ljudima, je li svjestan da izbori više nisu tako daleko i sl.

Direktor hvarske Turističke zajednice Petar Razović kaže kako odluku i nije jednostavno donijeti. S jedne strane je, kaže, želja da se bude porezno osjetljiv prema sumještanima, kojih se samo u Hvaru gotovo 880 bavi iznajmljivanjem, a s druge su planirani kapitalni objekti za koje je svaka dodatna kuna itekako dobrodošla.

– U Hvaru se planira gradnja zdravstvenog i sportskog centra. S paušalom od 500 kuna bilo bi puno više efekta za te investicije nego s 350 kuna... – veli Razović.

Inače, upravo bi petsto kuna, kako se govorka u turističkim kuloarima, mogao biti iznos paušalnog poreza za istarske iznajmljivače. U gradskoj upravi Rovinja, recimo, odgovaraju neodređeno da će odluka biti donesena u zakonskim rokovima. Zna se, međutim, da su se predstavnici vlasti istarskih gradova i općina odlučili usuglasiti o iznosu...

U Gradu Krku nisu htjeli odugovlačiti, ali ni dirati iznose. Tamošnji će privatni iznajmljivači i dogodine plaćati koliko sada: za objekte A razreda paušal će biti 300 kuna po krevetu, B razreda 250, a C razreda 200 kuna. Na isti će način taj porez, kako se očekuje, biti razrezan na cijelom otoku. Gdje, pak, odluke ne budu donesene do kraja siječnja, iznajmljivači će plaćati 750 kuna.

