Gori odlagalište otpada kod Čakovca: Zapalila se plastika, sigurno ima zagađenja

Na odlagalištu otpada u Totovcu pokraj Čakovca danas u 17 sati izbio je požar. Riječ je o deponiju gradskog poduzeća Čakom.

Gori mješoviti komunalni otpad, a požar gase vatrogasci JVP-a Čakovec i okolnih DVD-ova. Iznad tog najvećeg odlagališta u Međimurju visok je stup gustog dima.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

– Zapalila se plastika, uzrok još ne znamo. Pretpostavljam da je to od od otpada odloženog na plohi za zaprimanje miješanog komunalnog otpada. Gore na vrhu saniranog dijela odlagališta je plastika koja sad gori i gorjet će još sat, sat i pol vremena. To je taj crni, gusti dim od plastike. Nadamo se da neće biti većih problema. Plastika će sigurno sva izgorjeti, vatrogasci to ne mogu zaustaviti jer su temperature visoke – kaže direktor Čakoma Ivica Perhoč.

Je li, pitali smo ga, dim opasan za okolno stanovništvo?

– Sigurno ima nekakvog zagađenja, kontaktirali smo Zavod za javno zdravstvo koji će obaviti mjerenja. Gori plastika, a zna se da dim ima određenih zagađenja. U svakom slučaju, rekao bih da je požar sad pod nadzorom, lokaliziramo ga i ići ćemo na sanaciju plohe. Bit će sigurno komentara u javnosti, na nama je da kažemo istinu. Sve što ćemo utvrditi, javnost će doznati – kaže Perhoč.