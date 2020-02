Poruka Britancima hrvatske diplomatkinje postala hit: Zadnja izjava iz EU prije Brexita

Hvala, doviđenja i dobro da smo vas se riješili, poručila je Britancima šefica Stalnog predstavništva Hrvatske pri EU u Bruxellesu, veleposlanica Irene Andrassy na posljednjem sastanku u Vijeću EU uoči Brexita krajem prošlog tjedna, otkriva danas londonski Financial Times.

Preciznije, Andrassy je na engleskom jeziku rekla “Thank you, goodbye and good riddance”, a Financial Times piše kako je vjerojatno pomislila da “good riddance”, što je izraz koji na engleskom znači da je dobro da se netko nekoga riješio, znači “good luck”, sretno. Ili je znala da ne znači, no dogodio joj se lapsus. Kako bilo, britanski veleposlanik Tim Barrow nije se uvrijedio i shvatio je to kao lapsus koji je jednostavno dobrodušan i smiješan.

– Sve je prošlo u najboljem redu, bila je to greškica - kaže jedan diplomatski izvor za Večernji list.

Ipak, sad kad je nezgodna situacija sa zatvorenog sastanka postala javna zahvaljujući novinarima Financial Timesa, moguće je da izraz bude upisan u povijesti kao ne baš najljepši posljednji pozdrav Britancima uime Europske unije, doduše iz usta jedne hrvatske diplomatkinje u ulozi predsjedavajuće u Odboru stalnih predstavnika u Vijeću EU.

Na slučaj se kao šalu osvrnula i Irena Andrassy. Danas je na Twitteru napisala: "Još jedna stvar koju dijelimo s našim britanskim prijateljima - dobar smisao za humor".