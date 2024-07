Izdano upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, poznato i kad opet stiže toplinski val: Temperature idu i do 38!

Danas je pretežno sunčano, na kopnu mjestimice s umjerenom naoblakom. Uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova uglavnom u istočnoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 °C, objavio je DHMZ vremensku prognozu za nedjelju, 21. srpnja.

U ponedjeljak će, piše DHMZ dalje, biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu moguće izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno pojačan. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 28 i 33 °C.

Što se tiče upozorenja, danas je na snazi žuto, koje označava potencijalno opasno vrijeme, za riječku regiju. Meteoalarm je upaljen zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Za sutra je, pak, upaljeno više upozorenja. Zbog mogućih grmljavinskih nevremena na snazi je žuto za zagrebačku, karlovačku, riječku, kninsku i gospićku regiju, ali i za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju te Kvarner i Kvarnerić.

Meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak javlja da će u ponedjeljak prijepodne biti sunčano, a poslijepodne promjenjivo oblačno i toplo. Navečer i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu naoblačenje povezano s prolazom hladne fronte sjeverno od Alpa. Lokalno u Gorskom kotaru te uz granicu sa Slovenijom grmljavinske nevere, intenzivni pljuskovi kiše uz pojačane udare vjetra.

Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura koja će se brzo širiti prema srednjem Jadranu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 16 do 20, na Jadranu oko 23. Najviše dnevne temperature od 28 do 33. U utorak i srijedu hladnije s povremenom kišom u obliku grmljavinskih pljuskova. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 25, a na Jadranu do 29.

Od četvrtka povratak visokih temperatura zraka te će do kraju tjedna ponovo porasti na visokih 36 do 38 stupnjeva. Pritom, UV indeks je vrlo visok. Temperatura mora bit će od 26 do 28 stupnjeva, osim uz obalu gdje je pritok hladne vode iz vrulja snizio tempraturu za dva do tri stupnja. Temperature rijeka su ugodne za kupanje, od 20 do 25 stupnjeva, koliko je izmjereno u Dravi i Dunavu.

