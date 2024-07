Izdan niz upozorenja: Temperature će biti visoke, poznato kada se očekuje vrhunac toplinskog vala

Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno. Poslijepodne se uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno očekuju pljuskovi s grmljavinom, posebice u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, sredinom dana će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna većinom između 31 i 36 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Temperatura mora bit će između 25 i 27 stupnjeva.

Upozorenja su za utorak izdana za područje cijele zemlje. Zbog iznimno visoke temperature, narančasto upozorenje izdano je za dubrovačku, splitsku i riječku regiju. Očekuje se toplinski val s temperaturama višim od 33 °C.

"Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", navodi DHMZ.

Upozorenje na toplinske valove Foto: DHMZ

Osim toga, žuto upozorenje zbog toplinskog vala izdano je za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju, dok je zbog vjetra izdano za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

I u nastavku tjedna očekuju se ljetne vrućine, a vrhunac toplinskog vala bit će u petak, navodi HRT. Prevladavat će sunčano vrijeme, a uz razvoj oblaka mjestimičnih pljuskova može biti u srijedu i četvrtak.