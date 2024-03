U skoro cijeloj Hrvatskoj upaljen meteoalarm: Očekuju se kiša i vjetar, a onda slijede ljetne temperature

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano, povremeno uz promjenljivu naoblaku s kojom uglavnom u Gorskome kotaru i na širem riječkom području može pasti malo kiše. Puhat će umjeren, poslijepodne prolazno i jak jugozapadnjak, a na Jadranu ponegdje jako i vrlo jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 18 do 23°C, na istoku unutrašnjosti do 26, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Zbog vjetra je za danas izdan i niz žutih upozorenja. Meteoalarm je upaljen za područje zagrebačke, karlovačke, gospićke, riječke i splitske regije te za zapadu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju.

"Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ.

Foto: DHMZ

Subotu će, prema podacima DHMZ-a, obilježiti pretežno ili djelomice sunčano, iznadprosječno toplo te na Jadranu i dalje vrlo vjetrovito vrijeme. Uz povremeno više oblaka lokalno na sjevernom Jadranu može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren, u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije i jak južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka bit će od 8 do 13, na Jadranu između 12 i 15 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i do 27 °C.

Uz nekoliko žutih upozorenja zbog vjetra, za sjevernu Dalmaciju i splitsku regiju izdana su za subotu narančasta upozorenja koja vrijeme opisuju kao opasno. "Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", stoji u upozorenju.

I sljedećih dana vjetrovito, ali do Uskrsa većinom suho, uz dosta sunčanog vremena, na kopnu i osjetan porast temperature zraka, zatim opet promjenjivije, prognozirao je za HRT meteorolog Zoran Vakula. U sjevernim kopnenim krajevima bit će oko 25°C, ponegdje, osobito u Podunavlju, vjerojatno i oko 27°C, dodaje.

Pritom će u većini unutrašnjosti puhati umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu će često jako i olujno, gdjekad vjerojatno i orkansko jugo sve do Uskrsnog ponedjeljka ograničavati plovidbu, mnogima je čak i onemogućavati, te ublažavati osjećaj topline zbog iznadprosječno visoke temperature zraka. "Stoga će uživanje u radostima Uskrsa biti ugodnije u sunčanoj i toploj zavjetrini, s nadom da će pljuskovi s grmljavinom na Uskrsni ponedjeljak – trenutačno u prognozama sve vjerojatniji – ispasti samo kao svojevrsna prvotravanjska šala", piše Vakula za HRT.

