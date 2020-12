Iz županije s propusnicom, liječnici poručili: Ovo je čisto gašenje požara, šoping centri su još otvoreni i pravi su rizik

Skori božićni i novogodišnji blagdani stvarna su epidemiološka opasnost. Upravo je uobičajeno posjećivanje i druženje najčešći način prijenosa koronavirusa pa bi opušteno ponašanje moglo rezultirati pogoršanjem već ionako teške epidemiološke slike u Hrvatskoj. Bolnice, koje i pored primarnih, sekundarnih i tercijarnih kapaciteta za liječenje COVID pacijenata polako pune svaka svoj vlastiti COVID odjel, teško da bi izdržale novi, pojačani priljev oboljelih. Nastojeći što je moguće više smanjiti prijetnju da nam u siječnju poraste broj oboljelih i, posljedično, broj umrlih, Ravnateljstvo civilne zaštite sutra izlazi s novim setom epidemioloških mjera, što je danas potvrdio i premijer.

Studenti nose rizik

Te su mjere restriktivne po pitanju slobodnog kretanja, potvrđeno nam je neslužbeno. Prijedlog koji se najviše brusio jest ponovno uvođenje propusnica, ali ovaj put ide se na propusnice za prelazak iz županije prebivališta u drugu županiju. Dakle, u dane uoči Božića građani neće moći slobodno putovati izvan granica svoje županije u posjet rodbini i prijateljima, sve kako bi se izbjegao rizik potencijalnog prenošenja virusa. Zagreb i zagrebački “prsten”, odnosno Grad Zagreb i Zagrebačka županija, administrativno dvije različite županije, u ovom bi se slučaju tretirali kao jedna cjelina zbog velike povezanosti života i rada ljudi. Tako za prelazak iz jedne u drugu ne bi trebale propusnice.

– Cilj je učiniti sve kako bismo blagdansko vrijeme proveli na što mirniji način. Sad se borimo u smislu kliničke slike za što bolji siječanj. Potrebno je smanjiti mobilnost i svesti druženja na minimum. Odgodimo druženja, virus nije dar koji želite pokloniti svojima za Božić – apelirao je i premijer Andrej Plenković.

Ovo privremeno ograničenje kretanja stupit će na snagu ili u ponedjeljak 21. prosinca ili najkasnije u srijedu 23. prosinca, a potrajat će najvjerojatnije do 8. siječnja. Osobe koje su na put izvan svoje županije krenule prije nego što je ova mjera stupila na snagu, moći će se vratiti u svoje mjesto prebivališta bez sankcija. Ovdje se situacija komplicira sa studentima, koji dobrim dijelom imaju prijavljeno prebivalište u svom mjestu rođenja, a ne u mjestu studiranja pa bi njih zabrana izlaska iz županijskih granica mogla zaobići.

– Studenti bi mogli u većem broju krenuti kući, a upravo to je cilj spriječiti – zabrinuto govori osoba upućena u rad Stožera.

To ostaje na savjesti onih koji nisu sigurni jesu li možda asimptomatski nositelji virusa, a riskiraju odlaskom roditeljima i ostalim članovima obitelji. Prijepore oko propusnica i utvrđivanja pravila s njima izazvalo je iskustvo koje imamo iz proljetnog lockdowna kada je na snazi također bio režim s propusnica ma, ali za prelazak granica grada ili općine prebivališta.

Tada su se događale tragikomične situacije da ljudi u manjim mjestima nisu mogli obavljati radove na svojoj zemlji koju su imali na prostoru susjedne općine ili pak nisu mogli u ljekarnu u koju inače idu jer je ona u administrativnom smislu izvan granica općine u kojoj žive. Osim toga, propusnice su se preko noći izdale u enormno velikom broju slučajeva, čime je njihov smisao doveden u pitanje.

Dva kućanstva

U nastojanju da se još više ograniči okupljanje, raspravljalo se o mogućnostima za smanjenje broja ljudi na privatnim okupljanjima u domovima na isključivo jedno kućanstvo. Međutim, nijedna inspekcija ne može ulaziti u privatne stanove pa tako ni kontrolirati tko je sve ondje prisutan. Ono što Stožer navodi kao propisanu mjeru je da među osobama u privatnom stanu budu samo osobe iz najviše dva kućanstva, pa i ako se radi o obitelji.

I dalje je na snazi ograničenje od deset osoba na privatnim okupljanjima. I javna okupljanja još krajem studenog svedena su na najviše 25 osoba uz obavezu nošenja maski ako se ne može osigurati međusobni razmak od metar i pol pa to vrijedi i nadalje. Jednako tako, pravila u trgovinama i šoping-centrima također ostaju na snazi do daljnjeg, odnosno najmanje do 10. siječnja. Kafići i restorani, osim za dostavu hrane, također ostaju zatvoreni.

Nove restrikcije za božićne i novogodišnje blagdane sigurno nikog ne vesele. Nisu ni druge europske zemlje u boljoj situaciji. No činjenica je da su liječnici i znanstvenici već od listopada ukazivali na nužnost uvođenja strožih mjera, što su Stožer i Vlada na sve načine izbjegavali.

– Ovo je sada debelo gašenje požara koji gore na sve strane. Bolnice su krcate COVID pacijentima, Sisak otvara šesti COVID odjel. Trebalo je strože mjere donijeti prije mjesec i pol, sada smo mogli imati neki plato ili silaznu varijantu. Ipak, dobro je da ih i sad donose. Samo mi nije jasno zašto šoping-centri i dalje ostaju otvoreni, ta mjesta masovnih grupiranja bez prave ventilacije – rekla nam je dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL).

Prof. Ivica Đikić za N1 kazao je da su mjere posljedica toga što smo bili neozbiljni u studenom.

– Sad nam je takva situacija da moramo prihvatiti sve gubitke. Kad mjere budu objavljene, moramo građanima objasniti da one mogu funkcionirati samo ako ih oni poštuju. Ako se svi građani u Hrvatskoj ne uozbilje i ne prihvate mjere koje Vlada mora uvesti, bojim se da ćemo imati tešku situaciju u siječnju – rekao je.