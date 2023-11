Iz svoje kuće možete simulirati vlastitu misiju na Mars

CircuitMess Alberta Gajšaka ide u novu Kickstarter kampanju. Ovaj put fanovi će moći uplatiti dosad najkompleksniju igračku koja je izašla iz laboratorija mladog karlovačko-zagrebačkog inovatora, rover Perseverance. Riječ je o igrački koja je nastala u suradnji s američkim Geek Clubom i samom NASA-om, dakle to je kolaborativni projekt u kojem se i ne radi samo o Perseveranceu. Rover koji upravo tumara Marsom, a u čijem stvaranju i upravljanju sudjeluje i naša znanstvenica Tanja Bosak koja radi za NASA-u, glavna je fora nove Kickstarter kampanje. Ali uz njega se može dobiti i sonda Juno koja snima Jupiter, pa legendarna sonda Voyager, zatim i Discovery, također legendarni NASA-in shuttle koji je prije umirovljenja zabilježio 39 uspješnih misija u Zemljinoj orbiti. Onda je tu čak i jedan sat, taj je motiviran ambicioznom misijom Artemis kojoj je krajnji cilj poslati čovjeka ponovo na Mars, ali je i vrlo tehnološki napredan, programabilan je, ima Bluetooth i žiroskop. Za razliku od njih koji su vrlo detaljni, ali su ipak statične igračke, Perseverance u izvedbi Geek Cluba i CircuitMessa mobilan je i funkcionalan.

Uspješnih sedam kampanja

Dolazi u dvije verzije, a već s onom početnom, Perseverance Rover Kit, dobijete mogućnost da bez prethodnog znanja, što je odlika koju Gajšak i njegova ekipa zadržavaju cijelo vrijeme, sastavite rover koji ima četiri elektromotora, šest kotača, kontrolni sustav s dvojezgrenim Espressif ESP32 procesorom, a poveziv je Wi-Fijem i Bluetoothom. Ključni dio Perseverancea, a to je ruka, temeljen je na onoj stvarnoj koju rover koristi za istraživanja na Marsu, pokreću je dva servo-motora, daljinski upravljač (u luksuznijoj verziji, Ultimate Rover Kit, dobije se veći s ekranom) povezan je kroz Wi-Fi. Naravno, kao i prije, softver za igračku može se kodirati programskim jezikom Python. Što je NASA, to znamo. Geek Club je američka tvrtka koja radi manje-više isto ono što i CircuitMess, samo oni rade gotovo isključivo igračke inspirirane istraživanjima svemira. Naravno, riječ je o NASA-inim misijama, a kako su igračke iznimno uspjele, odnosno prodale su se u visokim nakladama, tako je NASA dopustila korištenje sintagme 'u suradnji s NASA-om', što je slučaj i kod Perseverancea. Tako je CircuitMess prva hrvatska kompanija koja je ostvarila ovakvu suradnju s legendarnom američkom svemirskom agencijom.

– Bilo je nekako logično da napravimo neku suradnju, jer mi imamo vrlo napredno znanje kodiranja i umjetne inteligencije, oni su jako dobri u dizajnu. Ali nema striktne podjele uloga, Perseverance je previše kompleksan, mnogo se stvari isprepleće pa je riječ zaista o jednoj vrlo uskoj suradnji. Vjerojatno će mnogima biti zanimljivo da su Perseverance i sve ostale igračke dostupne u ovoj kampanji napravljene uz temeljito proučavanje tehničkih nacrta NASA-e. Čini mi se da smo uspjeli napraviti jednu jako uvjerljivu igračku – rekao je Albert Gajšak na predstavljanju nove kampanje u HUB 385 u Zagrebu.

Do sada je CircuitMess uspješno završio sedam kampanja na Kickstarteru u kojima je sakupio 2,5 milijuna dolara. Svakako je najpoznatija ona za Batmobile napravljen u suradnji s Warner Brosom, a kako je mladi poduzetnik najavio, to nije i kraj te suradnje. No držimo se za sada Perseverancea.

Vodite ga kroz krater

– Desetljećima sam s ekipom stvarao gadgete za geekove koji su uvijek bili nadahnuti istraživanjem svemira. I onda nas je posebno nadahnulo istraživanje Marsa pa smo proučili na tisuće službenih dokumenata i nacrta kako bismo stvorili autentično iskustvo istraživanja Marsa. Proizvod oživi zahvaljujući mikročipovima, elektromotorima i umjetnoj inteligenciji. Doista možete simulirati vlastitu misiju na Mars sa svojeg stola – kazao je Nicolas Deladerrière, jedan od osnivača Geek Cluba.

Doista, kada vidite Perseverance uživo, čini vam se kao da možete sami voditi ga kroz krater Jezero na Marsu gdje stvarni NASA-in rover prikuplja uzorke za koje se nadati da će dati još neke ključne odgovore o povijesti Crvenog planeta već u skoroj budućnosti. Osnovna verzija raspoloživa je za 149 dolara, Ultimate za 199, ostali važni dijelovi povijesti osvajanja svemira kako ih vide u Geek Clubu i CircuitMessu mogu se dobiti već od 19 dolara. Nema sumnje, ovo zaista izgleda ozbiljno, dobna je granica 11+, no vjerujemo da će si ovo nabaviti i velik broj ljubitelja istraživanja svemira.

