Gledanje vremenske prognoze na mobitelu je poput korištenja Google prevoditelja

Fake news nije zaobišao niti vremensku prognozu, pa ćete tako ako u Google upišete „tumačenje vremenske prognoze“ u jednom od prvih rezultata koje ćete dobiti naići na iduće: „Cijelo vrijeme smo živjeli u zabludi, ako piše da je šansa za kišu 70% to znači da će ona padati na 70% nekog područja“.

- Jedan je to od mnogih mitova kada je u pitanju meteorologija, ovaj konkretno se društvenim mrežama proširio početkom ove godine, ljudi su ga toliko uvjerljivo branili da su i mene prijatelji koji su bili sigurni da to nije tako ipak zvali ili slali poruke kako bi se uvjerili da nisu poludjeli. Da, ako piše da je šansa za kišu 70% to znači točno to, da je šansa da kiša padne tolika, a ne da će pasti na 70% područja – kazao je na predavanju koje je održao u sklopu konferencije Rezolucije Zemlja meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić. Dotaknuo se i toga kako ljudi meteorolozima ponekada ne vjeruju kada je u pitanju prognoziranje vremena upravo zbog toga jer oni nikada ne mogu sa stopostotnom sigurnošću znati kakvo će vrijeme biti u budućnosti, zbog čega moraju raditi s nečim što se zove – vjerojatnost.

- Ta vjerojatnost nama ljudima nije potpuno prirođena, svi mi hoćemo znati hoće li ili neće padati kiša. Kada mi prognoziramo da su šanse za kišu 15%, velika većina ljudi će to prihvatiti kao solidnu šansu da kiše neće biti i onda se gotovo pa naljutiti nakon što pokisnu i u sebi pomisliti kako „ti prognostičari uvijek fulaju“. S druge strane, da vam netko kaže da imate 2% šanse dobiti na lutriji odmah bi svi potrčali uplatiti listić, ili da postoji 5% šanse da će sutra biti potres u Zagrebu cijela metropola bi se ispraznila praktički preko noći – slikovito je pojasnio Vikić Topić. Dodao je kako su prognoze, što su kratkoročnije, samim time i točnije, a dnevne prognoze jako je teško predvidjeti više od 4 ili 5 dana unaprijed.

- Najteže je predvidjeti lokalne pljuskove, jake oluje poput one koja je u srpnju prošla Zagrebom te maglu. Vrstu i jačinu vjetra, temperaturu i dolazak hladnih i toplih fronti najlakše je prognozirati – nabrojao je meteorolog Nove TV koji se potom osvrnuo i na vječno pitanje: vjerovati ili ne vjerovati prognozama koje nam pokazuju mobiteli, odnosno razno-razne mobilne aplikacije.

- Prognoze na mobitelima koriste najčešće izračun samo jednog vremenskog modela, bez ikakve korekcije i verifikacije meteorologa čiji je zadatak pregledati više takvih modela i onda vidjeti gdje se preklapaju. Kad bi prognoze na mobitelima bile savršeno točne onda bi posao nas meteorologa bio dosta trivijalan. Dakle, najtočnija usporedba bi po meni bila ono s Google prevoditeljem, alatom kojeg je većina nas ponekad koristila da bi nešto na brzinu prevela. Taj prijevod neće biti savršen, ali će nam dati neku ideju o tome o čemu se radi. Ista stvar je i s aplikacijama za vremensku prognozu, na temelju njih nećemo planirati nešto jako ozbiljno, poput primjerice proslave rođendana na otvorenom, ali nam mogu dati ideju o tome što nas ugrubo čeka taj i taj dan – pojasnio je Topić Vikić.