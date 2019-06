Ivić Pašalić: Događaj iz 2006. u jednom djeliću sekunde promijenio mi je život

Ivić Pašalić gostovao je u emisiji 'Zašto vjerujem?' u programu 'Dobrog radija za dobre ljude' za Hrvatski katolički radio. Zašto je vjera u Isusa Krista uzbudljiva i zanimljiva podijelio je sa slušateljima Ivić Pašalić, poduzetnik u drvnoj industriji, u devedesetima vrlo angažiran u visokoj državnoj politici.

"Vidite da se Sveti Josip bavio drvom, zarađivao je svoj kruh. Odgajao je Isusa. Drvo je jedan poseban božji materijal", rekao je Pašalić o tome koji je još Josip, osim sv. Josipa, ušao u život njegove obitelji.

"Nama je 2006. u život ušao jedan Josip, Josip Lončar, voditelj zajednice Kristofori i to kada su na našu obiteljsku kuću bacili dvije bombe, kada je moja supruga za dlaku, zahvaljujući božjoj providnosti, izbjegla sigurnu smrt. Ksenija je tada rekla da poznaje jednog čovjeka i onda je temeljem njihova razgovora Josip došao kod nas doma i tada započinje jedno novo razdoblje u vjeri i mom poimanju vjere i promišljanju u životu i to je jedna bitna prekretnica u mome životu", kazao je Ivić Pašalić.

Na pitanje voditelja, zašto vjeruje Ivić Pašalić je odgovorio:

"Vrlo slojevito pitanje, ali vjerujem zato što su me moji roditelji odgojili u vjeri. Rođen sam u obitelji koja je vjernička, koja je katolička, kao mali sam bio ministrant. Čitao sam misna čitanja do svojih studentskih dana i to je taj oblik vjere i način života u vjeri kojeg sam naslijedio od mojih roditelja. No, ovaj događaj koji je bio 2006., u jednom djeliću sekunde se život promjeni jer tada sam mislio na što bi moj život sličio i što bi se dogodilo da ne daj Bože Ksenija ili moja djeca stradaju. Otvori se onda potpuno drugi film. Počnete gledati život potpuno drugim očima", rekao je.

"Kada bi danas rekao zašto danas vjerujem, to je moje istinsko uvjerenje je da Bog jest i da sve ima smisla u Bogu", dodao je.

"Bez Božje pomoći stvari se ne događaju onako kako bi trebalo. Ono što je našu obitelj držalo u zajedništvu je božja ljubav i molitva", rekao je Pašalić na pitanje je li sada u radu osjeća božji blagoslov.

Više o tome što je rekao Ivić Pašalić možete poslušati na https://hkr.hkm.hr/ivic-pasalic-bez-iskustva-bozje-blizine-ljudski-je-neobjasnjivo-sto-sam-u-zivotu-prosao/

