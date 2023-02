Ivan Radić prošao francuski program za buduće lidere

Na poziv francuskog Ministarstva europskih i vanjskih poslova svake godine 75 osoba iz cijeloga svijeta sudjeluje u Future Leaders Invitation Programu (PIPA) namijenjenom budućim liderima. Prošli su ga svojedobno i aktualni hrvatski premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković, kao i guverner HNB-a Boris Vujčić. Proteklog tjedna u programu je sudjelovao i osječki gradonačelnik Ivan Radić, jedini Hrvat koji je dobio tu pozivnicu u posljednjih nekoliko godina.

Više od 20 sastanaka

– Riječ je, naime, o personaliziranom programu kojim se želi potaknuti ostvarivanje što kvalitetnijih odnosa i poznanstava s predstavnicima francuskih državnih i lokalnih vlasti, institucijama i gospodarstvenicima. Za svakoga, ovisno u njegovu području rada i djelovanja, osmišljen je poseban program koji uključuje niz sastanaka na visokoj razini te posjet brojnim institucijama. Koliko je dobro i kvalitetno organiziran ovaj program svjedoči i podatak da sam u manje od tjedan dana u tri grada, Parizu, Strasbourgu i Metzu, sudjelovao na dvadesetak vrlo konstruktivnih i sadržajnih sastanaka s čelnim ljudima Ministarstva europskih i vanjskih poslova, Ministarstva obrazovanja, Senata, gradova Metza i Strasbourga – kaže nam Ivan Radić, koji se zahvaljuje francuskom veleposlaniku u RH Gaelu Veyssièreu i Ministarstvu europskih i vanjskih poslova Francuske Republike što su ga izabrali za ovaj program.

Iako nije pozvan zbog dužnosti koju trenutačno obavlja, grad Osijek je, ističe Radić, u fokusu njegova zanimanja, čime su se i oni vodili tijekom sastavljanja programa.

– Slušao sam njihova iskustva i propitivao njihove modele, osobito održivih gradova. Iskoristio sam i prigodu kako bih promicao grad Osijek kao administrativno, sveučilišno, gospodarsko, kulturno, zdravstveno središte istoka Hrvatske. U razgovorima sam posebno isticao važnost gospodarske suradnje, kao i mnogobrojne mogućnosti i pogodnosti ulaganja u Osijek i Slavoniju i Baranju. Ocjenjujem osobito korisnom razmjenu iskustava u javnim i gospodarskim politikama francuskih državnih i lokalnih vlasti – nastavlja on.

Ivan Radić Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ime ovoga programa govori da Francuzi tako pokušavaju prepoznati buduće svjetske lidere. Može li se Radić u budućnosti zamisliti na funkciji koja nadilazi onu gradonačelničku?

– Prije nego sam postao gradonačelnik, podsjećam da sam u dva saziva izabran i za zastupnika u Hrvatskom saboru. Svoj sam mandat nedavno stavio u mirovanje. U politici sam, praktički, od mladosti. Uključio sam se jer sam htio nešto promijeniti u svojoj gradskoj četvrti. Sad imam priliku učiniti nešto dobro i pozitivno za svoj grad i ta me misao zaokuplja od jutra do večeri. Posla je još puno, imam velike planove za razvoj Osijeka i to je ono što me zaokuplja – odgovara prvi čovjek grada na Dravi.

Radić je člansku iskaznicu HDZ-a potpisao već sa svojih 20-ak godina. Saborski zastupnik te stranke postaje 2015., a na Markovu trgu ostaje do listopada 2016. Ponovno je biran na posljednjim parlamentarnim izborima u srpnju 2020. godine. Prvi je HDZ-ovac na čelu Osijeka, odnosno otkako je na snazi sadašnji administrativni ustroj u Hrvatskoj, i ujedno je najmlađi gradonačelnik koji je ikada zasjeo u fotelju u Kuhačevoj 9. Vlast je preuzeo 11 dana prije svog 34. rođendana. Iza njega je 20 mjeseci mandata. Upita li ga se kako bi se ocijenio u prvom dijelu mandata, reći će kako ocjenu svoga rada prepušta sugrađanima.

Posao 24 sata

– Ono što mogu reći jest da živim svoj posao 24 sata na dan. Grad je živi organizam u kojem su promjene stalne. Nastojim maksimalno iskoristiti priliku koju pruža novac iz europskih fondova kako bi Osijek zasjao novim sjajem i postao uistinu prava slavonska metropola. Projekata je puno, u što se može uvjeriti svatko tko dođe u Osijek. Obnavljamo tramvajsku infrastrukturu i pripremamo se za dolazak novih niskopodnih tramvaja, gradimo najmoderniji pročistač otpadnih voda u Hrvatskoj, pri završetku je obnova Tvrđe, našega kulturnog i turističkog bisera, spajamo Donji i Gornji grad promenadom koju namjeravamo nastaviti i prema Retfali. Opremamo koncertnu dvoranu koja će nakon Lisinskog biti najveća u Hrvatskoj, krećemo u izgradnju tri nova i dogradnju još dva dječja vrtića, obnavljaju se i riječna i zračna luka, kao i zgrada željezničkog kolodvora. Završava se novi stadion, a u završnoj fazi realizacije je i veliki gospodarski projekt u našoj Industrijskoj zoni Nemetin koji ćemo uskoro predstaviti javnosti – navodi Radić.

Što se tiče spomenutog projekta u Nemetinu, riječ je o, kako se pisalo, američkoj investiciji koja bi Osijeku trebala donijeti 4500 novih radnih mjesta tijekom četiri godine.

– Grad Osijek je i gospodarski i demografski živnuo, a njegove prednosti i potencijale sve više prepoznaju i ljudi koji nisu iz Osijeka, što me osobito veseli – poručuje osječki gradonačelnik Radić.