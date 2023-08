Ivan Malenica kao da nas u inflaciji želi 'dotući' pa povećava cijene usluga javnih bilježnika

Kao da nam nije dosta skupoće, pogotovo osnovnih životnih namirnica i inflacije ministar pravosuđa i uprave kao da nas je odlučio “dotući” još jednim poskupljenjem. A to su ionako skupe javnobilježničke usluge. Iz njegova je ministarstva ovih dana u e-savjetovanje pušten prijedlog prema kojem bi javnobilježničke usluge kojima se koristi najveći broj građana u rujnu trebale poskupjeti prosječno 25 posto.

Neke "ekstrausluge" poput deponiranja novca izvan javnobilježničkog ureda pritom će se plaćati i deset puta više nego dosad. Uz pravilnik nije ponuđeno formalno obrazloženje, no priložen je "Sažetak", u kojem se navodi da se javnobilježničke tarife mijenjaju kako bi se "revidirao sustav nagrada za najčešće javnobilježničke radnje i proširio obuhvat prava javnih bilježnika na naknadu troškova nastalih u vezi s obavljanjem navedenih radnji".

VEZANI ČLANCI:

Ministarstvo ističe kako su se nadležnosti javnih bilježnika znatno proširile, zbog čega se javnobilježnički uredi moraju "jače angažirati prema strankama" pa više cijene javnobilježničkih usluga ne zovu poskupljenjem, nego “uravnoteženjem”!? Javni bilježnici, primjerice, za ovjera prijepisa ili fotokopije dokumenta, do sada imali pravo na naknadu u visini tri boda, a od sada će imati pravo na četiri boda. A kako je vrijednost boda ostala na prijašnja 1,33 eura, jasno je da će ovjera prijepisa umjesto 3,99 ubuduće koštati 5,32 eura, i to samo ako je riječ o dokumentu do pet stranica. Za veće dokumente od toga svaka sljedeća stranica dodatno će se naplaćivati jedan bod, odnosno 1,33 eura.

VIDEO Usporedio je cijene u Barceloni i na Balkanu: 'Mi smo vam glup narod'