Svaka čast Domagoju Duvnjaku koji je zaštitio mladu mažoretkinju, snimateljima i novinarima koji su uočili i apostrofirali taj incident, ali osoba koju treba posebno istaći zbog njezine reakcije je voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke Nikolina Grubišić Požar. Iako je ona "samo radila svoj posao", na njezinu elokventnu, odlučnu i suosjećajnu reakciju s jasnim stavom za RTL Danas nije dovoljno reći tako se to radi! Očigledno je riječ o eklatantnom primjeru prave osobe na pravome mjestu, koja ne samo da zna svoj posao već i sa svoje pozicije jako dobro zna što i kako treba reći i to čini unoseći se u problem s izrazitom empatijom za žrtve.

Upravo zbog potonjeg, njezin je posao izrazito težak. Pozvala je mlade bez obzira na spol, da ne toleriraju nikakav oblik nasilja, u što spada i "pedagoško vikanje" ne sustežući se izreći kritiku kako to samo govori u kakvom društvu živimo, dodavši: "Nasilje nije izraz moći, već bespomoćnosti i frustracije. Pedagozi i osobe koje rade s djecom to si ne smiju dopustiti”. Osobito su odjeknule njezine ohrabrujuće riječi upućene s pozicije policijske čelnice, pri čemu je izašla iz policijskih okvira: “Iskreno ću reći kao majka, roditelj, policijska službenica, uistinu ih molim da se jave, jer to nikada neće prestati ako se ne odlučimo izaći iz anonimnosti i takvo nešto prijaviti. Mogu im garantirati sigurnost i zaštitu. Molim roditelje da u svakom trenutku budu podrška svojoj djeci, da stanu iza njih i da ne negiraju traumu, da se suoče s problemom.”, rekla je Grubišić Požar.

Vjerujemo da s takvim odlučnim, iskrenim i majčinski toplim istupom pridobila povjerenje žrtava. Takav je stav polazište nulte tolerancije na svaki oblik nasilja. Istup Nikoline Grubišić Požar na čast je zagrebačke i hrvatske policije, ali još važnije na korist mladih žrtava nasilja!

