Istraživanje CroElecto: Domovinski pokret treća stranka unatoč sukobu

Tri najjače stranke zadržale su u kolovozu svoje pozicije na političkoj sceni, pokazalo je mjesečno istraživanje CroElecto . HDZ je zadržao vodeću poziciju te se i dalje drži iznad 30 posto. Kad bi se izbori održali ovog mjeseca, HDZ bi dobio 30,32 posto glasova birača. Stranci očito nisu naškodile oštre kritike iz oporbe nakon pogibije trojice pomoraca Jadrolinije u Malom Lošinju. SDP-ovci Mišo Krstičević i Ivana Marković na konferenciji za novinare govorili su tada o “devastiranoj floti” strateške državne tvrtke, ali i po njima neprimjerenim reakcijama vladajućih na tragediju.

Možemo! propustio priliku

– Premijer koji se voli šepuriti nestao je s lica zemlje, javio se tek nakon četiri dana. Zamjeramo mu šutnju, kao i ministru Olegu Butkoviću – rekla je Marković. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je Vlada reagirala primjereno. – Ovo se koristi za činjenje štete Vladi, ali navikli smo se na to, ovo nam je treći mandat. Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo – rekao je Plenković i poručio da će se tek nakon utvrđivanja svih činjenica moći govoriti tko je odgovoran za nesreću.

Postojan je ostao i rejting SDP-a, koji se uspijeva održati iznad 20 posto, točnije na 20,75. U stranci koja će uskoro birati novog predsjednika nema većih trzavica i sukoba kakvi se događaju u Domovinskom pokretu , koji je unatoč padu ostao iznad Možemo! i zadržao treće mjesto sa 7,01 posto. Borba između predsjednika stranke Ivana Penave i njegova zamjenika Marija Radića zaoštrava se iz dana u dan i bit će svakako zanimljivo vidjeti rezultate sutrašnjih unutarstranačkih izbora, a onda i rezultate istraživanja CroElecto za rujan, kad će završetkom godišnjih odmora i povratkom u saborske klupe politička scena dodatno živnuti.

Možemo! je tako ovog ljeta propustio priliku zasjesti na treće mjesto, čemu su vjerojatno kumovale i neke nepopularne mjere na koje su gradsku vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem natjerali Zagrepčani, koji još čekaju i rasplet situacije s plinom. U kolovozu je Možemo! pao na 6,87 posto. Most, koji je nakon odlaska bračnog para Raspudić u svojevrsnoj ljetnoj letargiji, na petom je mjestu sa 6,20 posto potpore. Centar je na 2,02 posto, IDS na 1,75, slijedi HSU s 1,35 posto te Suverenisti s 1,21 posto. Fokus, u kojem se također događaju potresi koji su kulminirali odlaskom Darija Zurovca, pao je na 0,94 posto, koliko ima i HSP.

Neodlučnih 17,65 posto

Ostale stranke i liste ukupno broje 2,96 posto potpore, a neodlučnih je 17,65 posto ispitanika. Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 13. do 27. kolovoza na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika prema administrativnoj podjeli na županije. Usporede li se podaci iz kolovoza s onima u srpnju, HDZ, SDP i Most bilježe vrlo lagan rast potpore, dok je Domovinski pokret pao za 0,5, a Možemo! za 0,2 posto. Provjerili smo i kako su se rejtinzi stranaka kretali prije točno godinu dana. HDZ je tada bio na 24,8 posto, SDP na 15,4, Most i Možemo! kretali su se oko devet posto, a Domovinski pokret bio je na ravnih osam posto.

