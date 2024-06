Istraživači godinama proučavali slonove, primijetili su zanimljiv fenomen

Istraživači koji proučavaju slonove tijekom godina su primijetili zanimljiv fenomen. Ponekad kada se slon oglasi u grupi drugih slonova, odgovore mu svi, ali ponekad kada im taj isti slon uputi sličan poziv, samo mu jedan odgovori. Je li moguće da slonovi jedni druge oslovljavaju ekvivalentom imena? Tu ideju podupire nova studija koja proučava divlje afričke savanske slonove u Keniji.

Istraživači su analizirali vokalizacije, uglavnom mrmljanja koje proizvode slonovi koristeći svoje glasnice, slično tome kako ljudi govore, koje je proizvelo više od 100 slonova u Nacionalnom parku Amboseli i Nacionalnom rezervatu Samburu.

Koristeći model strojnog učenja, istraživači su identificirali nešto što se činilo kao komponenta slična imenu u tim glasanjima koja identificira određenog slona kao predviđenog primatelja poruke. Istraživači su zatim pustili audiozapis za 17 slonova kako bi testirali kako će reagirati na poziv koji je očito upućen njima, kao i na poziv koji je očito upućen nekom drugom slonu.

Slonovi su u prosjeku snažnije reagirali na pozive koji su očito bili upućeni njima. Kada su čuli takav poziv, ponašali su se entuzijastičnije, hodali su prema izvoru zvuka i više se glasali nego kada su čuli onaj koji je očito bio namijenjen nekom drugom.

Nalazi studije ukazuju na to da slonovi "jedni druge oslovljavaju s nečim poput imena", rekao je bihevioralni ekolog Mickey Pardo sa Sveučilišta Cornell, glavni autor studije objavljene u ponedjeljak u časopisu Nature Ecology & Evolution.

"Kako bi se obraćali jedni drugima na ovaj način, slonovi moraju naučiti povezivati određene zvukove s određenim pojedincima, a zatim koristiti te zvukove kako bi privukli pažnju pojedinca u pitanju, što zahtijeva sofisticiranu sposobnost učenja i razumijevanja društvenih odnosa", rekao je Pardo.

"Činjenica da se slonovi obraćaju jedni drugima kao pojedinci ističe važnost društvenih veza te posebno održavanja različitih društvenih veza za te životinje", dodao je. Slonovi, najveće kopnene životinje na Zemlji, vrlo su inteligentni te su poznati po izvrsnom pamćenju, sposobnostima rješavanja problema i sofisticiranoj komunikaciji. Prethodna istraživanja pokazala su da se prilikom međusobnog pozdravljanja ponašaju komplicirano, odnosno imaju vizualne, zvučne i taktilne geste.

Zašto bi slon dozivao drugog slona po "imenu"?

"Ne znamo točno, ali iz naše analize čini se da se to obično pojavljuje prilikom kontaktnih glasanja kada slon poziva drugu jedinku, često po imenu", rekao je konzervacijski biolog sa Sveučilišta Colorado State i koautor studije George Wittemyer. Dodao je da je korištenje imena također bilo uobičajeno u komunikaciji majke prema svojim mladuncima, često kako bi ih smirila ili provjerila kako su.

"Mislili smo da ćemo to pronaći i u ceremonijama pozdravljanja, ali je bilo rjeđe u tim vrstama vokalizacije", dodao je Wittemyer. Korištenje glasovnih oznaka specifičnih za nekog pojedinca - imena, rijetko je, ali ne i bez presedana u životinjskom carstvu. Pokazalo se da to rade i dupini i papige, ali kada to rade, samo oponašaju vokalizacije koje proizvodi druga životinja. Kod slonova, glasovne oznake nisu samo imitacija zvukova koje proizvodi primatelj.

"Umjesto toga, čini se da su njihova imena proizvoljna, poput ljudskih imena. Oslovljavanje pojedinaca s proizvoljnim imenima vjerojatno zahtijeva sposobnost za određeni stupanj apstraktnog načina razmišljanja", rekao je Pardo. Wittemyer je dodao kako ovaj rad ističe koliko su slonovi inteligentni i zanimljivi, izrazivši nadu da će to potaknuti veći interes za njihovu zaštitu i očuvanje.

Hoće li ljudi jednog dana moći "razgovarati" sa slonovima?

"To bi bilo fantastično, ali još smo daleko od toga jer još uvijek ne znamo sintaksu ili osnovne elemente pomoću kojih vokalizacije slonova kodiraju informacije. Taj dio moramo odgonetnuti kako bismo mogli dublje napredovati u razumijevanju slonova", istaknuo je Wittemyer.