Ispred nas sunčaniji i topliji dani, no iznenadni pljuskovi nisu isključeni

U polju smo izjednačenog tlaka. Anticiklona sa zapada postupno jača, ali atmosfera nad našim područjem još uvijek nije posve stabilna. Iako sunčaniji od subote, ni ostatak prazničnog vikenda neće biti posve stabilan, pa su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti.

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomično sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti razmjerno svježe s najnižom temperaturom između 14 i 16 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 29 °C. Središnja Hrvatska će također biti podjednako topla s čestim duljim sunčanim razdobljima, a ujutro mjestimice kratkotrajnom maglom. Na zapadu se u drugom dijelu dana očekuje umjeren razvoj oblaka te ponegdje malo kiše. Vjetar će većinom biti slab.

Na sjevernom Jadranu u noći i ujutro će puhati burin, a zatim danju umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Kao i u Gorskoj Hrvatskoj, bit će djelomično sunčano, pa i sunčanije, uz više oblaka u Istri i Gorskom kotaru, gdje lokalno može pasti pokoji popodnevni pljusak. Najniža temperatura zraka će biti od 13 °C u gorju do 24 °C na otocima, a najviša između 28 i 33 °C. Dalmacija će imati još jedan vruć dan s obiljem sunčanih sati. Nakon burina, sredinom dana će zapuhati maestral pa će more, s temperaturom oko 26 °C, biti malo do umjereno valovito.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu Hrvatske, bit će sunčano i valovito. Noći će biti tople uz najniže temperature između 19 i 24 °C, a dnevne temperature između 31 i 34 °C.

U unutrašnjosti Hrvatske temperatura će postupno rasti, pa će od srijede i u gorskoj Hrvatskoj biti vruće. Prevladavat će sunčano vrijeme, no početkom tjedna na zapadu te u srijedu u gorju očekuje se povremeno više oblaka i mogućnost za malo kiše, pa i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab.

Na Jadranu neće biti jakog vjetra. U noći i rano ujutro puhat će umjerena bura, danju jugozapadnjak i zapadnjak, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Dani će biti sunčani, a samo u srijedu postoji mogućnost za popodnevne pljuskove u unutrašnjosti Istre, prognozira HRT.

>>> FOTO Voda iz fontane, ručnik na glavi, beton i hlad... Pogledajte kako turisti u Dubrovniku pronalaze spas od vrućine