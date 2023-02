Ispovijest bivših Wagnerovih boraca: 'Znali smo, ako ne poslušamo zapovijed, ubit će nas'

Jedan čovjek je ostao na položaju, bio je jako uplašen, to mu je bio prvi napad. Dobili smo zapovijed da trčimo naprijed. Ali čovjek se sakrio pod drvo i odbio. To je dojavljeno zapovjedništvu i to je to. Odveli su ga 50 metara od baze. Kopao je sebi grob, a onda je strijeljan, kazali su bivši borci Wagnera u intervjuu za CNN.