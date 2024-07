Iseljenici se vraćaju kući: 'Nije se toliko Hrvatska popravila koliko je Njemačka u kolapsu'

Prošle se godine u Njemačku doselilo manje stranaca nego prijašnjih godina, a prvi je put i broj Hrvata koji su se uselili manji od broja onih koji su se iz Njemačke vratili kući. Nakon 11 godina, u Hrvatsku se vratio i Milan koji je preselio obitelj i građevinsku firmu u rodni Imotski.

"Definitivno je konačno, nedostaje mi domovina, Imotski, Zagreb i želim sada biti tu. Nije se toliko Hrvatska popravila koliko je Njemačka u kolapsu, plaće su porasle za 10 do 15 posto, a sve je abnormalno poskupjelo", kaže povratnik iz Njemačke za RTL te dodaje: "Ima ljudi još u Njemačkoj, ali mnogi ne mogu od njemačke penzije ni živjeti tamo pa im je ovdje malo lakše".

Više od deset godina u Njemačkoj živi Marija iz Zagreba, no ona ne planira otići. "Završila sam faks tu, osnovala obitelj, pokrenula dva posla. Da me je netko prije deset godina pitao gdje ću biti, ne bih sa sigurnošću mogla reći da je to Njemačka", kazala je.

Prema podacima njemačkog Zavoda za statistiku, prošle je godine u Njemačku doselilo nešto više od 20 tisuća, a iselilo više od 24 tisuće Hrvata. Ministar naglašava da će pravi uspjeh biti kada se krenu vraćati mlade obitelji. "Imat ćemo nekoliko novih mjera u proračunu", rekao je ministar demografije Ivan Šipić.