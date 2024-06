Išek Međugorac: Promijenili su se okolnosti i zdravstveni sustav ne možemo promišljati na identičan način

Nina Išek Međugorac, izvršna direktorica Wall Grupe, gostovala je danas u emisiji Večernji TV-a gdje je govorila o HealthComm forumu koji se održao od 6. do 7. lipnja u Zagrebu. Radi se o forumu koji povezuje sve dionike zdravstva, a Išek Međugorac je voditeljici Lani Kovačević objasnila zašto je taj forum važan i koji mu je cilj.

Hrvatskoj je nužna sveobuhvatna reforma zdravstvenog sustava. Sve je to istaknuto na velikoj zdravstvenoj konferenciji kojoj ste zapravo idejni začetnik vi. O čemu se tu radi?

- Nama je uistinu potreban novi društveni ugovor u zdravstvu zato što je zdravstveni sustav dizajniran još u vremenu prije 30 godina kada su vladale zapravo potpuno drugačije i demografske i ekonomske okolnosti. Mi danas unazad tri godine znači već imamo, barem imamo 900 tisuća ljudi manje. Imamo starije stanovništvo, preko 65 godina. Promijenili su se okolnosti i zdravstveni sustav ne možemo promišljati na identičan način. Moramo otvoriti nekakvu nekakvu novu raspravu i u toj raspravi i u novoj viziji trebaju sudjelovati svi dionici zdravstvenog sektora. I to je ono što zapravo mi na HealthComm forum i radimo - rekla je Nina Išek Međugorac.

Odakle ideja za cijeli taj projekt? Vi dolazite iz sasvim drugog područja, a ne iz zdravstva?

- HealthComm forum je jedna velika komunikacijska platforma. Osim što su se promijenile demografski i ekonomske okolnosti, kao da je sektor stao i u tom nekakvom komunikacijskom razvoju. Komunikacija je izrazito bitna. Mi smo prošle godine na prvom forumu imali temu povratak povjerenja u zdravstvo. Vjerujem da ono, već je općepoznato da zapravo slabi povjerenje u sve institucije i autoritete u društvu. Nedostatak povjerenja se odrazio i u zdravstvu na koje su građani posebno osjetljivi. I povjerenje je nekakav temelj koji se treba graditi na zdravoj i boljoj komunikaciji. Mi smo prošle godine stavljali i vrijednosti u prvi plan, a to su otvorenost i suradnja koje su temeljne vrijednosti za ostvarivanje tog i vraćanje povjerenja, a to zaista ne može bez bolje komunikacije. I to je nešto što na forumu apsolutno stavljamo u fokus - objasnila je Išek Međugorac.

Nekada se najviše vjerovalo upravo liječnicima i učiteljima. Danas se to promijenilo, je li tu sliku zapravo pogoršala pandemija ili to nepovjerenje zapravo počinje puno ranije?

- Pa mislim da zapravo nepovjerenje i to što nas je dovelo do toga je puno složeniji. Ovdje postoji više razloga. Sigurno jedan od od možda ključnih razloga koji su to povjerenje učinili vidljivijim je korona. Jer tada smo zapravo iz prve ruke vidjeli koliko je povjerenje važno i koliko su zapravo te institucije, u kojoj smo svi gledali u tom trenutku, bitne i koliko zapravo to povjerenje koje mi očekujemo i koje tražimo od njih zapravo nepovjerenje onda može utjecati na nekakve baš i konkretne posljedice - objasnila je.

Kada govorimo o komunikaciji u zdravstvenom sustavu, ja pretpostavljam da mnogi naši gledatelji to zapravo shvate kao onu razinu s kojima su se oni susreli, odnosno razgovor s liječnikom kojem dođu na pregled. Ali ovdje ipak govorimo o malo široj komunikaciji, koga ona sve obuhvaća i tko sve dolazi na ovaj forum?

- To je jedinstveni forum na koji su pozvani svi dionici zdravstvenog sektora. Zašto je to bitno? Nekako smo prije bili fokusirani konkretno na nekakve bolesti i na specijalizacije. I forumi su uvijek bili nekakav prostor okupljanja vrlo usko specijaliziranih interesa i tema. Ovdje pokušavamo napraviti jedan potpuno drugačiji pristup. Krećemo zapravo s pitanjima koja su na nekoj krovnoj razini poput pitanja kakvu zdravstvo 2030. želimo, mora li ono biti modernije, dostupnije ...što želimo od zdravstva. Krećemo od tog nekog pravog prvog pitanja o kojem onda zapravo se svi iz sustava trebaju na neki način adresirati, trebaju imati nekakav svoj glas o tome, tako da je to možda najveća najveća vrijednost ovog foruma - kazala je i dodala kako je tu komunikacija bitna te da svi moraju početi više razgovarati i sjesti za isti stol - kazala je.

Svi mi težimo zdravstvu koje je orijentirano na pacijenta. Kako promijeniti tako veliki sustav, kako potaknuti upravo tu komunikaciju?

- Nama je zdravstvo kritični resurs u državi, trenutno i apsolutno, kako s jedne strane imamo jednu negativnu sliku, tako s druge strane, istovremeno imamo i velike prilike. Tehnologija i znanost nikada prije nisu bile bolje nego danas. To su zapravo dvije dvije krajnosti koje moramo moći nekako zajednički pomiriti, odnosno moramo naći nekakvo rješenje kako to zajednički iznijet. Riječ je o reformi, riječ je o situaciji u kojoj svatko iz zdravstvenog sektora se mora promijeniti, ali i mijenjati način rada i pristup kako se nešto do sada radilo i to potpuno izmijeniti nešto novo. Bilo kakva promjena u startu radi otpor pojedinca prema promjeni - rekla je dodajući kako komunikacija tu igra vrlo važnu ulogu 'na način da taj pojedinac koji mora napraviti jedan potpuni potpuno drugačiji pristup onome što je do sada radio mora razumjeti zašto to radi i mora biti na neki način sa svoje strane izrazito motiviran i uključen da uči i da surađuje s ljudima s kojima možda do sada nije imao priliku niti želju surađivati'.

Kako ovdje motivirati zdravstveni sustav? Jesu li to plaće? Je li to zapravo nekakav širi spektar više mogućnosti? Kako ih motivirati da se sustav počne mijenjati?

- Mislim da svatko iz sustava treba razumjeti što ta promjena može donijeti za društvo, a onda i za njih i koje su to nekakve sve nove perspektive koje se otvaraju tom promjenom. Primjerice, u zdravstvu su sestre izrazito važno. Jesu li one sad u ovom trenutku, u situacijama u kojima se nalaze, zaista važne? Osjećaju li one da su važne? Jesu li adekvatno plaćene je jedna stvar, ali da li su one dobile na stol zadatke koje one zaista mogu danas odraditi, a ne odrađuju, na žalost. U toj promjeni svatko će dobiti neku novu ulogu i neku novu, a vjerojatno i sreću da u nečemu u nečemu dalje nastavi rasti, razvijati se ili iskoristi to znanje koji ima. Tako da, to je ta motivacija - rekla je.

Kako je forum protekao? Što vi zaključujete, jesu li svi sudionici spremni na te promjene? Žele li ih uopće?

- Ja sam izrazito pozitivna. Ovo je druga godina, ona je već duplo bolja nego prva - rekla je dodajući da se treći forum već priprema i da će na njemu biti veći broj ljudi 'koji će razumjeti zašto je bitno ono što forum radi, a to je povezivanje i suradnja svih u sustavu'.

- Definitivno svake godine ćemo i okupiti znanja koja nisu samo ova znanja iz ovih naših područja, već zaista tražimo znanje svih, i na razini Europe i na razini svijeta - rekla je dodajući da se moraju učiti i testirati neke nove stvari. - Moramo biti puno otvoreniji za promjene, a to ćemo sigurno bit motiviraniji ako vidimo kako vani neke stvari bolje funkcioniraju - izjavila je.