Irena Hrstić: Zgrožena sam plavim kuvertama i postocima

– Posljednji je ministar uhićen jer se družio s podzemljem, no to kako se upropaštava hrvatski zdravstveni sustav strategija je zadana u vašim mandatima. Legaliziralo se nekoliko modela izvlačenja novca iz javnog zdravstvenog sustava u privatni. Kako to da na čelna mjesta bolnica i klinika dolaze oni koje istodobno imaju jednu, dvije ili tri privatne poliklinike i kako to da oni koji bi trebali rješavati liste čekanja upravo tim istim listama pune džepove po modelu Josipe Rimac “’vitar puše, nama puni džepove” – kazala je danas na početku sjednice saborskog Odbora za zdravstvo njegova čelnica Ivana Kekin (Možemo!) premijeru Andreju Plenkoviću koji je došao predstaviti prijedlog da se za novu ministricu zdravstva izabere Irenu Hrstić.

– Izražavam žaljenje zbog situacije u koju je bivši ministar Beroš doveo cijelu Vladu zbog sumnje u počinjenje ozbiljnih kaznenih djela. Snažno osuđujemo takvo ponašanje. Nitko u Vladi nije dobio mandat da bi postupao protuzakonito. Zato smo i reagirali, razriješili smo ministra i predložili novu ministricu – rekao je Plenković i potom se obrušio na SDP, Zorana Milanovića, Kekin... Na kraju je uz pohvale predstavio Hrstić i najavio da je njezin prvi zadatak provođenje revizije svih interventnih, kao i drugih eventualno suspektnih nabava u zdravstvenom sustavu.

– Nismo oduševljeni time da pacijenti istu uslugu, koju u javnom zdravstvu moraju čekati, u privatnim klinikama kod istih liječnika mogu obaviti munjevito – naglasio je Plenković dodajući da svega dva posto novca HZZO-a ide prema privatnim zdravstvenim ustanovama, dok 98% ide na javno zdravstvo.

Hrstić je kazala da u ovom trenutku nikome nije ugodno doći na mjesto na koje ona dolazi, ali da, nakon što je čula sve ono što se do tada reklo, ima još veću želju to učiniti. Ustvrdila je da je spremna raditi na vraćanju digniteta zdravstvenom sustavu, rješavanju problema s listama čekanja, jasnom definiranju odnosa javnog i privatnog zdravstva, transparentnijoj i svrsishodnijoj javnoj nabavi...

– Zgrožena sam plavim kuvertama i raznim postocima. Većina ljudi to ne radi, a pojedinci koji se time služe neka za to odgovaraju. A problem liječnika koji javni zdravstveni sustav koriste za privatnu praksu riješit ćemo davanjem dopuštenja za dopunski zdravstveni rad – rekla je Hrstić.

Okršaj Plenkovića i Grmoje

Danas se posebno bila užarilo i na relaciji Plenković-Grmoja. – Mafija se preko Vlade ‘nalinkala’ na javni zdravstveni sustav. Premijeru, ovdje smo zbog vašeg krivog odabira ministra, Beroša. Koncentrirajte se, vi ste izabrali sve te dosad smijenjene ministre. Vi ste glava te koruptivne hobotnice i ja ću sve svoje snage usmjeriti da glavu te koruptivne hobotnice odrežem – poručio je Nikola Grmoja (Most) premijeru koji mu je uzvratio: “Usmjerit ćemo se i mi na vas, i to svom silinom, kao da će vas vlak zgaziti.” Grmoja je reagirao: “Premijer mi je poručio da će me vlak zgaziti. Možda me vlak i zgazi, možda me ova mafija, Petrač i ostali, provozaju u prtljažniku.” Odbor je na kraju većinom glasova podržao prijedlog da se Hrstić imenuje novom ministricom.