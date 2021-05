Inspekcija HAKOM-a u lovu na pozivatelja sa spornog broja

Tko je koristio broj 01 314 1505 za provođenje ankete među Zagrepčanima o predstojećim izborima utvrdit će Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM. Naime, danas je HAKOM pokrenuo inspekcijski nadzor koji bi trebao i morao moći riješiti nedoumice oko korištenja spornog broja telefona

Kandidati na meti

Podsjetimo, Vesna Škare Ožbolt, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, javno je objavila broj s kojeg se, ustvrdila je, provodila anketa te se širile, kako je kazala, “bezočne laži” o njoj. Prijavila je to Državnom odvjetništvu, odnosno podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. A da se putem tog broja opanjkavaju i ostali kandidati, potužili su se i iz Mosta, te stranke Možemo, kao i iz stranke BD365. Svi su se pozvali na širenje dezinformacija i manipulaciju biračima, te prijavili taj isti “sporni” broj pozivatelja.

Tvrtka 4Tel Telekomunikacije, nakon javne objave broja, odmah se javila kao vlasnik broja te su pojasnili kako su taj broj dali u zakup jednom klijentu. Taj klijent, prema izvješću HAKOM-a, jest agencija Akter Public. No, tada se javljaju iz Aktera te tvrde da oni nisu zakupci spornog broja. Taj broj ne nalazi se u njihovoj zakupljenoj numeraciji, potvrdili su nam i danas.

Kako smo neslužbeno doznali, sporni broj je ipak u ime Aktera zakupljen, ali naknadno i putem posredne tvrtke i bez pisanog traga. Pitali smo 4Tel da nam kaže koja je to treća tvrtka koja je sada u igri, i imaju li pisani trag ugovora o zakupstvu, no ogradili su se činjenicom da je pokrenut inspekcijski nadzor te da više slučaj ne smiju komentirati. Istovremeno, saznali smo da oba aktera pokušavaju umanjiti skandal te da je Akter Public povukao svoju prijavu protiv 4Tel-a. Na naš upit iz HAKOM-a smo dobili sljedeći odgovor: “Iz Akter Publica obaviješteni smo da povlače svoju prijavu jer je navodno došlo do nesporazuma u komunikaciji i da stvar izravno rješavaju s operatorom. Bez obzira na povučenu prijavu, HAKOM će nastaviti provedbu započetog inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti.”

Iako je oko vlasništva i zakupstva broja nastala prava drama, a sudionici cijele priče i ne znaju zapravo što bi i kako komunicirali, već se dodatno zapliću o vlastite izjave i mailove koje šalju institucijama, time pojačavajući sumnju, Đuro Lubura, stalni sudski vještak za telekomunikacije tvrdi da vlasništvo ili zakupstvo zapravo ne otkrivaju pravog počinitelja.

Zloporaba broja?

– Tehnički je moguće da ni Akter kao navodni korisnik broja, ni njihov operator 4Tel, nemaju nikakve veze sa spornim pozivima. Prije takvog zaključka treba provesti puno opsežniju analizu od one administrativne koju je, u ovaj fazi, proveo HAKOM. Informacija da Akter Public ima pravo koristiti broj kojim se pozivatelj predstavljao prilikom pozivanja, nipošto nije dovoljna da se zaključi da je ta tvrtka doista i odgovorna za pozive – kazuje Lubura i nastavlja: – Većina tvrtki koja se bave pružanjem telekomunikacijskih usluga, a takvih je u RH oko 200, na druge operatore spojeni su tako da kao broj pozivatelja mogu prikazati bilo koji broj. Znači da je pozive mogao organizirati bilo koji od gotovo 200 operatora i kao pozivatelja prikazivati “sporan” broj, a da stvarni korisnik tog broja i njegov operator o tome nemaju nikakva saznanja.

Ono što je važno, smatra Lubura jest, da su to stvari koje su provjerljive. A potom i kažnjive prema članka 105. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

– HAKOM ima ovlasti i obvezu utvrditi potpune činjenice te, ako utvrdi da je doista došlo do zlouporabe radi lažnog predstavljanja brojem pozivatelja, protiv pozivatelja i operatora koji je to omogućio obvezan je podnijeti prekršajni nalog za povredu zakona za koji je propisana kazna do 500.000 kuna za pravnu osobu te kazna do 50.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi – pojašnjava Lubura.