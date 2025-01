Informer reagirao na Večernjakov tekst: 'Svjesni su u Hrvatskoj da im je Vučić jedina prepreka u uništavanju Srbije'

'Zagreb na sve načine pokušava srušiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zbog čega daje zdušnu podršku "studentskim" prosvjedima', napisao je to srpski Informer reagirajući na tekst objavljen jutros na portalu Večernjeg lista pod naslovom - 'Ovo što se probudilo ne može se uspavati. Svima je cilj da Srbija bude drukčija. S Vučićem na čelu to nije moguće'.

- Hrvatski Večernji list objavio je tekst pod naslovom "Ovo što se probudilo ne može se uspavati. Svima je cilj da Srbija bude drugačija. S Vučićem na čelu to nije moguće". Time su i javno potvrdili da podrška "studentskim" prosvjedima koja stiže iz Zagreba ima samo za cilj da obezglavi Srbiju. Svjesni su u Hrvatskoj da im je Vučić jedina prepreka u uništavanju Srbije i otimanju naših teritorija. Zbog toga na sve načine pokušavaju srušiti predsjednika Srbije, podržavajući političke prosvjede pod maskama "studenata" - objavio je Informer.

Tekst se osvrće na jučerašnje događaje na prosvjedima gdje je muškarac automobilom pokosio jednu prosvjednicu, ali i na ranije napade na prosvjednike koji su se dogodili. Sugovornici su u tekstu naveli kako odgovornost za te napade leži na Vučiću i njegovim izjavama.

- Vučić je inspiracija za ovo što se dogodilo. Njegove izjave su dovele do toga - jasan je Vuk Cvijić, ugledni novinar tjednika Radar. Isto smatra i Sofija Todorović, izvršna direktorica Inicijative mladih Srbije i sama često meta napada režima. Ona je upozorila kako ovo nije prvi put da ljudi automobilima nasrću na prosvjednike. Podsjeća i na nedavne riječi Aleksandra Vučića nakon jednog slučaja zalijetanja automobilom na prosvjednike.

Foto: Screenshot/Informer

- On je rekao da ti ljudi nemaju zašto odgovarati, zato što se oni samo voze automobilom i netko im blokira promet. Samim time on daje vjetar u leđa raznoraznim luđacima. Ako ti kažeš da ti ljudi koji tako ulijeću automobilima u mase, da tu ne postoji nikakav problem, zapravo takvim izjavama potičeš ljude da to rade“, upozorava Sofija Todorović na Vučićeve izjave. „Zbog toga je važna odgovornost za svaku javno izgovorenu riječ - rekla je Todorović.

