Ilčić: Zajam sam dobio kao običan građanin

Tekst “Povlašteni krediti nedopušteni su državni darovi za dužnosnike” izazvao je niz reakcija. Naime, u grafički izdvojenom dijelu objavili smo kredite dužnosnika s kamatom manjom od 5%. Kako je izvan te grafičke cjeline, ali odmah iznad, smješten boldirani tekst “Država subvencionira privatne kredite sadašnjih i bivših dužnosnika”, stvoren je dojam da je to naslov iznad popisa svih kredita dužnosnika.

Premda u drugom dijelu opreme navodimo: “U imovinskim se karticama ne vidi koji je kriterij kreditne povlaštenosti političara”, a u tekstu dodajemo: “osim što možemo nagađati ili znamo da su ga neki dobili jer su tada radili u instituciji (MUP, SOA, HZMO, HNB, HBOR, HPB...) koja je nudila tu pogodnost, ili su ga dobili po općim uvjetima za neke profesije ili perspektivni znanstveni kadar. I, ne znamo pogoduje li nekima (i) banka”.

Dobra istraživačka tema

Dakle, iz teksta se vidi kako nismo tvrdili da sve kredite subvencionira država (osim one za koje smo to izričito naveli jer je to opće poznato), jer i u zaključku navodimo kako bi Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa trebalo istražiti okolnosti, pri čemu smo zaključili kako nije sporno kad netko dobije povlašteni kredit “prije nego što je postao dužnosnik, ali prema općim uvjetima”.

Upravo zbog toga sa zahtjevom za ispravak obratio nam se Siniša Hajdaš Dončić u vezi s kreditom njegove supruge: “Problematiziranje subvencioniranja privatnih kredita od strane države dobra je istraživačka tema da se vidi gdje se troši novac poreznih obveznika i da li te osobe još uvijek rade u javnim institucijama gdje im je država subvencionirala kredit.

Nadalje, naglašavam da treba raditi razliku od stvarnih subvencija države kroz javne institucije, do osoba koje su dobile kredit po istim uvjetima koje važe za sve. Pod naslovom država subvencionira privatne kredite sadašnjih i bivših dužnosnika, na popisu se nalazi i moje ime. Stoga molim ispravak vašeg netočnog navoda, jer država nikada nije subvencionirala kredit obitelji Hajdaš Dončić. 2006. godine nisam bio dužnosnik, a stambeni kredit je dobila supruga pod istim uvjetima kao i svi zaposlenici poslovne banke u kojoj radi. Da danas diže kredit, kamata bi bila puno manja sukladno uvjetima za zaposlenike poslovne banke.”

I Ladislav Ilčić traži ispravak jer se i na naslovnici navodilo njegovo ime kao dužnosnika koji je dobio povlašteni zajam s kamatom nižom od pet posto. “Ta je informacija neistinita. Dobio sam zajam kao običan građanin, kad nisam bio dužnosnik, i to po uvjetima po kojima zajam može dobiti svaki građanin. Dakle, država ni na koji način ne subvencionira moj zajam”, navodi Ilčić.

U OTP-u i Splitskoj banci kažu da su njihovi krediti ugovoreni za akcija ili redovitih ponuda, a nisu iznimka za dužnosnike: Tomislava Tolušića (2,98%, SB, 2016.), Miroslava Šimića (2,99%, OTP, 2016), Darija Nakića (4,75%, SB, 2012) i Antu Šprlju (4,77%, SB, 2013).

Proširiti ovlasti Povjerenstva

I bivša šefica Povjerenstva za sukob interesa Dalija Orešković podigla je kredit po komercijalnim uvjetima kao odvjetnica u odvjetničkom društvu Gorana Mikuličića. Podsjetila je i kako je na inzistiranje bivšeg Povjerenstva sadržaj imovinske kartice proširen na upis stope i kreditnog vjerovnika, unatoč primjedbama o prekomjernom granatiranju dužnosnika, i da su se bavili kreditima, pa je dodala: “Povjerenstvo i te kako treba provjeravati okolnosti pod kojima je netko dobio i zatvorio kredit te bi stoga trebalo proširiti njegove ovlasti u pogledu dobivanja podataka od banke”, istakla je Orešković.