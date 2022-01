Igor Jurić: Dvije stvari su ključ Matejeva nestanka. U cijeloj priči nešto ne štima

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu komentirajući slučaj nestalog Splićanina 27-godišnjeg Mateja Periša ističe kako su dvije stvari ključne za potragu koja traje već devet dana.

- Prije svega želim naglasiti da ono što nam u zadnjih nekoliko dana upada u oči je generalno način izvještavanja nekih medija, a vezano je za njegovo psihičko stanje te večeri. Smeta mi da netko sudi o njegovom zdravstvenom stanju, a posebno o seksualnoj orijentaciji - rekao je Igor Jurić za Blic.

Jurić smatra da je neopravdano ignorirana snimka objavljena prije nekoliko dana na kojoj muškarac pliva u Savi. Nenad Periš je kazao kako na snimci nije njegov sin, no Jurić se pita tko je tko snimao, tko je to na snimci te kad je to snimljeno.

Otac Mateja Periša: "Važno mi je da nađem svog sina. Zadovoljan sam s policijom"

Čelni čovjek 'Fondacije Tijane Jurić' kaže da je razgovarao s roniocima te da je za njih ključna informacija - gdje je osoba koju traže upala u vodu.

- To je za njih ključni dokaz. A zapravo, ne postoji nijedan dokaz da je Matej upao u vodu. Ako nije upao u vodu, postavlja se pitanje zašto je to objavljeno? Je li netko svjesno želio skrenuti istragu u drugom smjeru. Dakle, tko je vlasnik te snimke i tko je osoba koja pliva u vodi? Što se tu događa? Ovo su sasvim logična pitanja koja se sama nameću. Ta snimka može mnogo toga reći u smjeru pronalaska Mateja, ali i da pokaže je li netko namjerno urušio istragu - navodi Igor Jurić.

Nešto je štima

Nakon razgovora s ocem nestalog mladića Nenadom i prijateljima koji su bili s 27-godišnjakom u noći nestanka, Jurić kaže kako ne vjeruje da je Matej bio pod utjecajem narkotika.

- Pričao sam i s prijateljima i ocem, ono što mogu da kažem, ne vjerujem da je on koristio supstance. Ono što se ne zna je što se dogodilo na njegovom putu do samog WC-a... Činjenica je da se njegovo kretanje može da se locira. Postoje svjedoci koji mogu potvrditi što se dogodilo u zadnjim trenucima. Siguran sam da postoje očevici i svjedoci koji mogu dati dodatne informacije. Nadzorne kamere također mogu puno više otkriti, jer oni dijelovi snimka na kojima je stvarno on, su samo dijelovi, tu postoji snimka i prije i poslije onoga što je objavljeno u javnost - priča Jurić.

VIDEO: Bivši pročelnik Ureda za hitne situacije Pavle Kalinić komentirao slučaj nestalog Mateja Periša

Navodi kako je druga ključna star za ovaj slučaj mobitel Mateja Periše

- Ono što je jako važno je gdje je zadnji put telefon lociran, gdje se isključio, na je kojem mjestu bazna stanica locirala telefon. Ako je to voda, onda ga ronioci lako mogu pronaći. Lokacija se daje na zadnje paljenje i gašenje telefona, a to nitko ne spominje. Što se događa s mobitelom? Zadnji razgovori i SMS poruke mogu se skinuti, a sve to može biti ključ slučaja. Dakle, imamo dvije ključne stvari koje nitko ne spominje: snimku čovjeka koji pliva u rijeci i mobitel - kaže Jurić za Blic.

Navodi kako je u cijeloj priči nešto ne "štima". Mnogo je, kaže on, kontroverzi.

- Gdje je ostatak snimke, cijeli taj dio grada je pod kamerama. Nevjerojatno je da mu se odjednom gubi trag... - navodi Igor i ističe da se divi Nenadu Periši: - On daje jednu umirujuću poruku. Svaka mu čast i divim mu se na tome kako se drži... Ja nisam mogao tako