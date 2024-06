Kandidat umjetne inteligencije na britanskim izborima: 'Ja sam pravi političar, ali me kontrolira moj AI Steve'

Umjetna inteligencija, pod imenom "AI Steve," bit će na glasačkom listiću za opće izbore u Ujedinjenom Kraljevstvu sljedećeg mjeseca. "AI Steve" zastupa Steve Endacott, poduzetnik iz Sussexa, koji će se natjecati za mjesto u parlamentu ispred birača iz područja Brighton Pavilion. "AI Steve je moj AI kopilot," rekao je Endacott u intervjuu. "Ja sam pravi političar koji ulazi u Parlament, ali me kontrolira moj kopilot", piše NBC News.

Endacott je predsjednik tvrtke Neural Voice, koja razvija personalizirane glasovne asistente za poslovne korisnike u obliku AI avatara. AI Steve je jedan od sedam likova koje je tvrtka kreirala kako bi prikazala svoju tehnologiju.

Ideja je koristiti AI kako bi se stvorio političar koji je uvijek dostupan za razgovor s biračima i može uzeti u obzir njihove stavove. Ljudi mogu postavljati pitanja ili dijeliti mišljenja o Endacottovim politikama putem web stranice, gdje će veliki jezični model davati odgovore u glasovnom i tekstualnom obliku na temelju baze podataka o stranačkim politikama. Ako nema politiku za određeno pitanje, AI će provesti internetsko istraživanje prije nego što se angažira s biračem i potakne ga da predloži politiku.

Na pitanje o stavu AI Stevea o Brexitu, avatar je odgovorio: "Kao demokracija, Ujedinjeno Kraljevstvo je glasovalo za izlazak, i moja je odgovornost provesti i optimizirati ovu odluku bez obzira na moje osobne stavove." Endacott traži tisuće "validatora," ili ljudi koje cilja jer vjeruje da predstavljaju prosječnog čovjeka, posebno lokalne stanovnike Brightona s dugim dnevnim putovanjem. "Tražimo od njih da jednom tjedno ocjenjuju naše politike od 1 do 10. Ako politika dobije više od 50%, ona se usvaja kao službena stranačka politika," rekao je.

U 2022. godini, Endacott je neuspješno kandidirao na lokalnim izborima kao član Konzervativne stranke, dobivši manje od 500 glasova. Ovaj put, neobična priroda njegove kandidature izazvala je interes na društvenim mrežama, potaknuvši oko 1.000 poziva AI Steveu u jednoj noći. Najvažnija pitanja birača bila su sigurnost Palestinaca, kante za smeće, biciklističke staze, imigracija i pobačaj.

An AI candidate named 'AI Steve' is running for U.K.

Parliament in the upcoming election, represented by businessman Steve Endacott.



Voters can interact with AI Steve online to discuss policies and provide feedback, which the AI incorporates into its platform. pic.twitter.com/jZIbcgBqSo