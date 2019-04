Idući tjedan sunčanije i toplije, ali prije toga kiša, snijeg, bura...

U sljedećem tjednu opet stižu sunčaniji i topliji dani, ali prije njih će mnogima još zatrebati kišobrani i toplije jakne, poručuje Zoran Vakula u HRT-ovoj vremenskoj prognozi.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, a povremene kiše bit će mnogo manje nego u petak. Puhat će slab do umjeren vjetar, većinom sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 7 i 10 °C. Oblačno će biti i u središnjoj Hrvatskoj, također povremeno sa slabom kišom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura uglavnom između 4 i 8 °C, navodi u prognozi Tomislav Kozarić.

I u gorju će još uglavnom u prvom dijelu dana biti povremenih slabih oborina, u višim predjelima i susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu bit će pak promjenljivo oblačno i uglavnom suho, a puhat će ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, uz valovito more. Najniža temperatura u gorju kretat će se od 0 do 3 °C, a najviša od 3 do 6 °C. Na obali ujutro oko 9 °C, a danju oko 13 °C.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ali i mjestimice malo kiše, većinom u južnijim predjelima. Puhat će slaba i umjerena bura, a prema jugu i istočni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 6 °C u Zagori do 11 °C na obali, a dnevna između 13 i 16 °C.

Na jugu Hrvatske bit će također promjenljivo, mjestimice s kišom, vjerojatno i u obliku ponekog pljuska s grmljavinom, navodi Kozarić. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, a temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15 °C, u zaobalju ujutro ponegdje niža.

Od nedjelje bit će sve manje oborine i viša poslijepodnevna temperatura, ali i niža jutarnja.

"Na kopnu će još i u nedjelju povremeno biti malo kiše. Početkom novog tjedna stabilizacija i razvedravanje, pa će veći dio tjedna prevladavati sunčano. U nedjelju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, u ponedjeljak i jak, a od utorka vjetar većinom slab. Dnevna temperatura u porastu, a jutarnja u utorak i srijedu niža, pa ponajprije po kotlinama pri tlu može biti slabog mraza. Na Jadranu će u nedjelju još biti promjenljivo uz češće kišu nego u subotu, u Dalmaciji i poneki pljusak s grmljavinom. U ponedjeljak razvedravanje, na jugu uz još moguće lokalne pljuskove, a od utorka pretežno sunčano. U nedjelju na sjeveru umjerena bura. U ponedjeljak bura jača i širi se na cijelu obalu, a već u utorak slabi i okreće na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura bit će u porastu.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

VIDEO Pogledajte nedavno nevrijeme u centru Zagreba: