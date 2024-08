Identificirali dvoje civila iz Vukovara, utvrđen identitet poslije 25 godina: 'Samo su jednog dana došli i odveli ga'

Govoreći o Željku Krželju, koji joj je bio ujak, Barbara Jurkić je rekla kako je on bio civil te da su samo jednoga dana došli i odveli ga u Velepromet. Tamo je bio angažiran na pravljenu drveni sanduka za pokapanje mrtvih. - Kada ga više nisu trebali onda su ga likvidirali. Znali smo da je nestao 1991. godine i sve do sada nismo znali ništa o njemu – rekla je Jurkić.

Identifikaciji je prisustvovao i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je rekao kako Hrvatska trenutno traga za 1792 osobe nestalim tijekom Domovinskog rata kao i da je s ove dvije završne identifikacije završen proces identifikacija ekshumiranih iz masovnih i pojedinačnih grobnica na lokalitetu Šarviz dola kod Vukovara.

- I ovo pokazuje našu usmjerenost da riješimo pitanje nestalih osoba. Identifikaciju ovih osoba pomogla je suvremena laboratorijska oprema koju smo nabavili prije nekoliko godina. Zato su nam potrebni uzroci krvi članova obitelji kao i širih članova obitelji koje i ovom prilikom pozivam da se odazovu i daju više uzoraka krvi kako bi nam pomogli u ovom postupku – rekao je Medved. Pojasnio je kako je u identifikaciji njegovog tijela ključan bio uzorak krvi koji je prošle godine dao jedan član njegove obitelji ali i oprema koja se koristila.

Dodao je kako niti dalje nema nikakve suradnje s nadležnim tijelima iz Srbije kako bi se riješilo pitanje nestalih. Po riječima Medveda nema niti naznaka takve suradnje te je pozvao sve koji imaju bilo kakve informacije o pojedinačnim i masovnim grobnicama da te informacije proslijede hrvatskim nadležnim tijelima.

- U isto vrijeme provodimo istražne radnje i iskapanja na više lokaliteta među kojima je i komunalno odlagalište Petrovačka dola kod Vukovara gdje smo do sada pronašli posmrtne ostatke najmanje deset osoba nestalih tijekom Domovinskog rata. Da bi došli do posmrtnih ostataka morali smo ukloniti oko 90 000 tona otpada, a ako bude trebalo ukloniti ćemo cijelo to brdo da pronađemo posmrtne ostatke osoba koje su tamo pokopane – zaključio je Medved.

