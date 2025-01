HZMO objavio: Evo kada stiže prva isplata mirovine u novoj godini

Zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kako će mirovine za prosinac 2024. godine isplatiti u srijedu, 8. siječnja 2025. godine i to za one korisnike računa otvorenih u poslovnim bankama. No neke banke mirovine svojim korisnicima isplaćuju unaprijed, odnosno već od prvog dana u mjesecu. Prosječna mirovina svih 1.227,747 korisnika u prosincu je iznosila 553 eura. Starosne mirovine u prosjeku su 614 eura. Umirovljenicima u siječnju stiže i redovno polugodišnje usklađivanje mirovina, ali s isplatom tek u travnju. Analitičar Željko Šemper predviđa da bi prvo ovogodišnje usklađivanje moglo iznositi oko dva posto, piše portal Mirovina.hr.

Udio mirovine u prosječnoj plaći pao je u odnosu na prošli mjesec s 47,1 posto na 46,5 posto. Hrvatska ima 271.416 najnižih mirovina koje iznose samo 395 eura te čine manje od 30 posto udjela u prosječnoj plaći. To znači da više od 26 posto građana preživljava s manje od 400 eura svakog mjeseca. Obiteljsku mirovinu prima 157.477 korisnika, a u prosjeku je riječ o 483 eura, dok je invalidskih mirovina skoro 85.000 od samo 419 eura u prosjeku.

Starosne mirovine u prosjeku su 614 eura, pri čemu one prijevremene ne prelaze 570 eura. U tom su prosjeku i braniteljske te vojne mirovine. Pritom one prema braniteljskom zakonu iznose 1213 eura te uvelike popravljaju ukupnu mirovinsku statistiku, kao i mirovine nekadašnjih saborskih zastupnika, a koje premašuju 2000 eura.

