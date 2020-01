Čekaju potvrde: HTV i Nova TV vjeruju da će se Grabar-Kitarović i Milanović odazvati na obje debate

Sučeljavanje dvoje predsjedničkih kandidata na RTL-u predzadnjeg dana prošle godine bilo je tema i na mnogim prvim ovogodišnjim kavama. Hoće li javnost dobiti još dvije prilike odvagnuti kome u drugom krugu predsjedničkih izbora, 5. siječnja, dati svoj glas? Najavljeno je, naime, da će se aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović sučeliti i sutra u 20.05 sati na Prvom programu HTV-a te samo koji sat prije početka izborne šutnje, u petak navečer na Novoj.

S HTV-a, gdje su prije nekoliko dana otkrili kako su zajedno s pozivom za sučeljavanje u prvom izbornom krugu odmah naveli kako za dvoje kandidata iz drugog kruga organiziraju sučeljavanje 2. siječnja, danas nisu imali konačan odgovor kako će se to odviti. Plan je da ono potraje 90 minuta, a trebali bi ga voditi Zrinka Grancarić i Mislav Togonal. Međutim, kako neslužbeno doznajemo, do 16 sati na Staru godinu samo je Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila da dolazi u HTV-ov studio na Prisavlju.

Ponovljeni pozivi

Dosad nismo dobili potvrdu je li to možda napravio i predsjednički kandidat Zoran Milanović. No, naši sugovornici s HTV-a uvjereni su da ni on neće propustiti priliku za još jedno obraćanje biračima.

Sam je, pak, na Facebooku uoči Božića apelirao na održavanje debate, doduše zajedničke. “Debata je više nego potrebna. Tu sam, spreman sam odgovarati na pitanja novinara svih televizija i debatirati o svim temama koje su važne za Hrvatsku. Dakle, predlažem jednu debatu koju će zajedno organizirati televizije s nacionalnom koncesijom”, napisao je Milanović na Facebooku.

Njegovu službenu potvrdu, međutim, osim HTV-a zasad čeka i Nova TV, koja je predsjedničkim kandidatima i kandidatkinjama još u listopadu poslala obavijest s datumima sučeljavanja za prvi krug i za drugi krug. Sa službenim početkom izborne kampanje datume su i službeno komunicirali, a nakon završetka prvog kruga poziv i ponovili Kolindi Grabar-Kitarović i Zoranu Milanoviću. Vjeruju da će se oboje kandidata odazvati devedesetminutnom duelu zakazanom nakon Dnevnika Nove TV u petak. Prema najavama, vodili bi ga Sabina Tandara Knezović i Mislav Bago, ali potvrdu najavljene emisije nemaju ni dva dana uoči emitiranja.

Velik interes javnosti

– Nemamo povratnu informaciju kandidata – poručuju s Nove TV.

U stožeru Zorana Milanovića potvrđuju kako HTV-u i Novoj TV još nisu javili odluku i kažu da je rok sutra. Kako bilo, iako se ponekad stječe dojam da mnogi misle kako političari imaju reći malo što nova, zanimanje javnosti za takve oglede ipak je iznimno veliko.

Kako su objavili na RTL-u, sučeljavanje predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića u ponedjeljak je uz male ekrane na dulje od dva sata, prema prvim neslužbenim podacima, držalo u prosjeku 874.886 gledatelja. Udio u gledanosti u ukupnoj populaciji iznosio je 49,63 posto. U emisiji “RTL Duel: predsjednica ili predsjednik”, koju su vodili Damira Gregoret i Ivan Vrdoljak, vrhunac gledanosti dosegnut je, pak, kad se na dnevnom redu našla tema o SOA-i. U tim je trenucima, kako su objavili s RTL-a, uz njihov program bilo čak 1,018.723 gledatelja.

